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https://sputnik-georgia.ru/20220703/protesty-vo-vremya-nedeli-prayda-v-tbilisi---foto-268142592.html
Протесты во время Недели прайда в Тбилиси - фото
Протесты во время Недели прайда в Тбилиси - фото
В столице Грузии завершилась неделя Tbilisi Pride Week, организованная сторонниками ЛГБТ-сообщества. В дни Недели прайда полиция мобилизовала большое... 03.07.2022, Sputnik Грузия
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Завершающее мероприятие состоялось в субботу на горе Мтацминда в Тбилиси. Там прошел фестиваль Tbilisi Pride Fest. Но как в целом и вся Неделя, благодаря усилиям полиции, все прошло без каких-либо серьезных столкновений. Зато на фоне протестов.
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Протесты во время Недели прайда в Тбилиси - фото

21:27 03.07.2022 (обновлено: 21:30 03.07.2022)
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В столице Грузии завершилась неделя Tbilisi Pride Week, организованная сторонниками ЛГБТ-сообщества. В дни Недели прайда полиция мобилизовала большое количество сил, чтобы не допустить столкновений
Завершающее мероприятие состоялось в субботу на горе Мтацминда в Тбилиси. Там прошел фестиваль Tbilisi Pride Fest. Но как в целом и вся Неделя, благодаря усилиям полиции, все прошло без каких-либо серьезных столкновений. Зато на фоне протестов.
© photo: Sputnik / Stringer

Всю последнюю неделю в Тбилиси проходили акции протеста против ЛГБТ-сообщества.

Всю последнюю неделю в Тбилиси проходили акции протеста против ЛГБТ-сообщества. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Всю последнюю неделю в Тбилиси проходили акции протеста против ЛГБТ-сообщества.

© photo: Sputnik / Stringer

Причиной протестов стало проведение Недели прайда в столице Грузии.

Причиной протестов стало проведение Недели прайда в столице Грузии. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Причиной протестов стало проведение Недели прайда в столице Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

Однако в отличие от всех предыдущих лет, на этот раз удалось обойтись без каких-либо серьезных столкновений.

Однако в отличие от всех предыдущих лет, на этот раз удалось обойтись без каких-либо серьезных столкновений. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Однако в отличие от всех предыдущих лет, на этот раз удалось обойтись без каких-либо серьезных столкновений.

© photo: Sputnik / Stringer

Это было заслугой полиции, не допустившей нарушения порядка и стычек протестующих с представителями ЛГБТ.

Это было заслугой полиции, не допустившей нарушения порядка и стычек протестующих с представителями ЛГБТ. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Это было заслугой полиции, не допустившей нарушения порядка и стычек протестующих с представителями ЛГБТ.

© photo: Sputnik / Stringer

Хотя агрессивные высказывания имели место, до прямого столкновения дело не дошло.

Хотя агрессивные высказывания имели место, до прямого столкновения дело не дошло. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Хотя агрессивные высказывания имели место, до прямого столкновения дело не дошло.

© photo: Sputnik / Stringer

В случае малейшего нарушения общественного порядка полиция сразу задерживала протестующих.

В случае малейшего нарушения общественного порядка полиция сразу задерживала протестующих. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

В случае малейшего нарушения общественного порядка полиция сразу задерживала протестующих.

© photo: Sputnik / Stringer

Протесты проходили не только у здания парламента Грузии на проспекте Руставели.

Протесты проходили не только у здания парламента Грузии на проспекте Руставели. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Протесты проходили не только у здания парламента Грузии на проспекте Руставели.

© photo: Sputnik / Stringer

Участники протестов устраивали шествия по центральным улицам. Их акции собирали довольно много сторонников.

Участники протестов устраивали шествия по центральным улицам. Их акции собирали довольно много сторонников. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Участники протестов устраивали шествия по центральным улицам. Их акции собирали довольно много сторонников.

© photo: Sputnik / Stringer

В последний день протестов участники митинга прошли шествием к офису правящей партии "Грузинская мечта", а потом к офису ЕС.

В последний день протестов участники митинга прошли шествием к офису правящей партии &quot;Грузинская мечта&quot;, а потом к офису ЕС. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

В последний день протестов участники митинга прошли шествием к офису правящей партии "Грузинская мечта", а потом к офису ЕС.

© photo: Sputnik / Stringer

Таким образом, общее число задержанных в ходе акций в разных частях города составило несколько десятков человек.

Таким образом, общее число задержанных в ходе акций в разных частях города составило несколько десятков человек. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Таким образом, общее число задержанных в ходе акций в разных частях города составило несколько десятков человек.

© photo: Sputnik / Stringer

У офиса "Грузинской мечты" протестующие оставили разорванные флаги ЛГБТ-. Протесты во время Недели прайда организовывали представители "Консервативного движения" и "Альт-инфо".

У офиса &quot;Грузинской мечты&quot; протестующие оставили разорванные флаги ЛГБТ-. Протесты во время Недели прайда организовывали представители &quot;Консервативного движения&quot; и &quot;Альт-инфо&quot;. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

У офиса "Грузинской мечты" протестующие оставили разорванные флаги ЛГБТ-. Протесты во время Недели прайда организовывали представители "Консервативного движения" и "Альт-инфо".

© photo: Sputnik / Stringer

Кстати, все послы зарубежных стран назвали действия грузинской полиции по охране порядка во время Недели прайда "образцовыми".

Кстати, все послы зарубежных стран назвали действия грузинской полиции по охране порядка во время Недели прайда &quot;образцовыми&quot;. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

Кстати, все послы зарубежных стран назвали действия грузинской полиции по охране порядка во время Недели прайда "образцовыми".

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