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В центре Тбилиси собрались сторонники интеграции в ЕС - видео
В центре Тбилиси собрались сторонники интеграции в ЕС - видео
Тысячи жителей Тбилиси и регионов Грузии собрались на акцию протеста "Домой в Европу" перед зданием парламента Грузии с требованием отставки правительства и... 03.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-03T21:57+0400
2022-07-03T21:57+0400
2022-07-03T22:06+0400
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"Народное движение", во главе которого стоит молодежная организация "Стыдно", на многотысячной акции 24 июля на прошлой неделе выдвинуло требование об отставке правительства и создании в стране нового технократического кабинета министров. В противном случае движение пригрозило бессрочными акциями протеста начиная с 3 июля. Участники акции перекрыли движение на проспекте Руставели. Организаторы акции заранее до начала акции объявили, что часть участников останется у парламента на ночь. В течение всей недели организаторы акции ездили по регионам Грузии и призывали население присоединиться к акции 3 июля.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, грузия - ес, евросоюз, акции протеста, видео
В центре Тбилиси собрались сторонники интеграции в ЕС - видео
21:57 03.07.2022 (обновлено: 22:06 03.07.2022)
Тысячи жителей Тбилиси и регионов Грузии собрались на акцию протеста "Домой в Европу" перед зданием парламента Грузии с требованием отставки правительства и выполнения условий ЕС для получения Грузией статуса страны-кандидата
"Народное движение", во главе которого стоит молодежная организация "Стыдно", на многотысячной акции 24 июля на прошлой неделе выдвинуло требование об отставке правительства и создании в стране нового технократического кабинета министров. В противном случае движение пригрозило бессрочными акциями протеста начиная с 3 июля.
Участники акции перекрыли движение на проспекте Руставели. Организаторы акции заранее до начала акции объявили, что часть участников останется у парламента на ночь. В течение всей недели организаторы акции ездили по регионам Грузии и призывали население присоединиться к акции 3 июля.