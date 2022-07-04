https://sputnik-georgia.ru/20220704/test-k-mezhdunarodnomu-dnyu-otdykha-ot-prazdnikov-268178724.html
Тест к международному дню отдыха от праздников
Тест к международному дню отдыха от праздников
Каждый день в мировом календаре празднуется какой-либо праздник, и иногда от них хочется отдохнуть и побыть в тишине и спокойствии 04.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-04T17:57+0400
2022-07-04T17:57+0400
2022-07-04T18:06+0400
тесты
интерактив
праздник
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Поэтому и появился такой день – День отдыха от праздников, который сегодня уже известен в ряде стран. Считается, что "основателями" Дня являются жители Великобритании, придумавшие его в начале 1990-х годов.Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест на знание разных праздников мира.
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тесты, интерактив, праздник, тесты
Тест к международному дню отдыха от праздников
17:57 04.07.2022 (обновлено: 18:06 04.07.2022)
Каждый день в мировом календаре празднуется какой-либо праздник, и иногда от них хочется отдохнуть и побыть в тишине и спокойствии
Поэтому и появился такой день – День отдыха от праздников, который сегодня уже известен в ряде стран. Считается, что "основателями" Дня являются жители Великобритании, придумавшие его в начале 1990-х годов.
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест на знание разных праздников мира.