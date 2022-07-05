https://sputnik-georgia.ru/20220705/gruzinskie-vina-predstavili-na-vystavke-v-yuzhnoy-koree-268192336.html

Грузинские вина представили на выставке в Южной Корее

Грузинские вина представили на выставке в Южной Корее

Южная Корея вместе с Китаем и Японией является одним из стратегических рынков для грузинского вина 05.07.2022, Sputnik Грузия

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грузия

новости

экономика

национальное агентство вина

южная корея

грузинское вино

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Четырнадцать винных компаний Грузии приняли участие в Международной выставке вина и спиртных напитков Seoul International Wine & Spirits Expo 2022, которая прошла в корейской столице Сеуле, сообщается на сайте Национального агентства вина.Seoul International Wine & Spirits Expo – одно из крупнейших ежегодных событий в области вина и спиртных напитков в Азиатском регионе. Грузия приняла в ней участие в третий раз.По информации Агентства, интерес к грузинскому вину в этом году значительно возрос, что подтверждается количеством профессионалов и посетителей у стенда грузинских вин.Грузинское вино продолжает покорять Китай >>Для роста узнаваемости грузинского вина в Корее, зампредседателя Агентства развития вина Давид Ткемаладзе и посол Грузии в Корее Отар Бердзенишвили дали интервью разным медиасредствам, в том числе популярным издательствам Wine Review, Korea Herald и Korea times.Кроме того, Бердзенишвили поделился информацией о тенденциях местного винного рынка с представителями грузинских винодельческих компаний.Грузинские вина представили на выставке в Лондоне >>Южная Корея вместе с Китаем и Японией является одним из стратегических рынков для грузинского вина, где реализуются различные маркетинговые мероприятия при поддержке Национального агентства вина.В рамках выставки грузинские виноделы получили возможность представить свою продукцию местным винным профессионалам, что является одной из причин роста продаж грузинских вин в Южной Корее и в целом на азиатском рынке.

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грузия, новости, экономика, национальное агентство вина, южная корея, грузинское вино