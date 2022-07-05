https://sputnik-georgia.ru/20220705/lali-moroshkina-gruzinskie-politologi-dolzhny-nachat-ezdit-v-moskvu---video-268213211.html

Лали Морошкина: грузинские политологи должны начать ездить в Москву – видео

Лали Морошкина: грузинские политологи должны начать ездить в Москву – видео

Политолог и конфликтолог Лали Морошкина считает, что решить вопрос с потерянными территориями Грузия сможет только начав переговоры с Москвой, для этого туда... 05.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-05T15:20+0400

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Как рассказала политолог в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия, она не понимает, почему на российских каналах нет политологов и экспертов из Грузии."Я думаю, что нужно ехать в Россию и участвовать там в политических дебатах... Нашу грузинскую позицию нужно доказывать и на российских каналах. Сегодня там присутствуют политологи из Израиля, из Германии, из Словакии. Почему там нет грузин? Почему мы не говорим и о своей правде, и о своей боли", – сказала Морошкина.По словам Морошкиной, она была последним грузинским политологом, которая озвучила позицию Грузии в России."Я доказывала, что моя страна хочет мира и хочет вернуть свои территории. Я думаю, что это была правильная позиция", – считает эксперт.Она уверена, что нужно говорить о существующих проблемах и выходить из кризиса.

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2022

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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