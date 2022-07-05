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Лали Морошкина: грузинские политологи должны начать ездить в Москву – видео
Лали Морошкина: грузинские политологи должны начать ездить в Москву – видео
Политолог и конфликтолог Лали Морошкина считает, что решить вопрос с потерянными территориями Грузия сможет только начав переговоры с Москвой, для этого туда... 05.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-05T15:20+0400
2022-07-05T15:20+0400
2022-07-05T15:39+0400
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Как рассказала политолог в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия, она не понимает, почему на российских каналах нет политологов и экспертов из Грузии."Я думаю, что нужно ехать в Россию и участвовать там в политических дебатах... Нашу грузинскую позицию нужно доказывать и на российских каналах. Сегодня там присутствуют политологи из Израиля, из Германии, из Словакии. Почему там нет грузин? Почему мы не говорим и о своей правде, и о своей боли", – сказала Морошкина.По словам Морошкиной, она была последним грузинским политологом, которая озвучила позицию Грузии в России."Я доказывала, что моя страна хочет мира и хочет вернуть свои территории. Я думаю, что это была правильная позиция", – считает эксперт.Она уверена, что нужно говорить о существующих проблемах и выходить из кризиса.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, экспертное мнение, лали морошкина, видео
Лали Морошкина: грузинские политологи должны начать ездить в Москву – видео
15:20 05.07.2022 (обновлено: 15:39 05.07.2022)
Политолог и конфликтолог Лали Морошкина считает, что решить вопрос с потерянными территориями Грузия сможет только начав переговоры с Москвой, для этого туда нужно ездить и участвовать в дебатах
Как рассказала политолог в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
, она не понимает, почему на российских каналах нет политологов и экспертов из Грузии.
"Я думаю, что нужно ехать в Россию и участвовать там в политических дебатах... Нашу грузинскую позицию нужно доказывать и на российских каналах. Сегодня там присутствуют политологи из Израиля, из Германии, из Словакии. Почему там нет грузин? Почему мы не говорим и о своей правде, и о своей боли", – сказала Морошкина.
По словам Морошкиной, она была последним грузинским политологом, которая озвучила позицию Грузии в России.
"Я доказывала, что моя страна хочет мира и хочет вернуть свои территории. Я думаю, что это была правильная позиция", – считает эксперт.
Она уверена, что нужно говорить о существующих проблемах и выходить из кризиса.