https://sputnik-georgia.ru/20220706/zhestokoe-ubiystvo-v-tyurme--prokuratura-gruzii-predyavila-obvinenie-zaklyuchennomu-268249509.html

Жестокое убийство в тюрьме – прокуратура Грузии предъявила обвинение заключенному

Жестокое убийство в тюрьме – прокуратура Грузии предъявила обвинение заключенному

Обвиняемый из мести связал заключенного и сильно ударил его об металлический стол и пол 06.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-06T14:41+0400

2022-07-06T14:41+0400

2022-07-06T16:55+0400

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преступность в грузии

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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинение заключенному по факту умышленного убийства в тюрьме, говорится в сообщении на сайте ведомства.Накануне Специальная пенитенциарная служба сообщила о раскрытии убийства, которое произошло 26 июля 2021 года в пенитенциарном учреждении №17. По данным следствия, словесная перепалка между заключенными, которая началась на бытовой почве, переросла в драку.Следствие установило, что обвиняемый из мести связал заключенного и сильно ударил его об металлический стол и пол.В результате заключенный получил несовместимые с жизнью повреждения в разных областях головы и спустя несколько минут скончался в медпункте тюрьмы, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь.Прокурату предъявила обвинение заключенному по статье "умышленное убийство", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.Сторона обвинения обратится в Тбилисский городской суд о назначении судебного заседания в установленный законом срок, отмечено в сообщении прокуратуры.

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новости, происшествия, грузия, специальная пенитенциарная служба, тбилисский городской суд, убийство, преступность в грузии