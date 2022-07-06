https://sputnik-georgia.ru/20220706/zhestokoe-ubiystvo-v-tyurme--prokuratura-gruzii-predyavila-obvinenie-zaklyuchennomu-268249509.html
Жестокое убийство в тюрьме – прокуратура Грузии предъявила обвинение заключенному
Жестокое убийство в тюрьме – прокуратура Грузии предъявила обвинение заключенному
Обвиняемый из мести связал заключенного и сильно ударил его об металлический стол и пол 06.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-06T14:41+0400
2022-07-06T14:41+0400
2022-07-06T16:55+0400
новости
происшествия
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специальная пенитенциарная служба
тбилисский городской суд
убийство
преступность в грузии
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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинение заключенному по факту умышленного убийства в тюрьме, говорится в сообщении на сайте ведомства.Накануне Специальная пенитенциарная служба сообщила о раскрытии убийства, которое произошло 26 июля 2021 года в пенитенциарном учреждении №17. По данным следствия, словесная перепалка между заключенными, которая началась на бытовой почве, переросла в драку.Следствие установило, что обвиняемый из мести связал заключенного и сильно ударил его об металлический стол и пол.В результате заключенный получил несовместимые с жизнью повреждения в разных областях головы и спустя несколько минут скончался в медпункте тюрьмы, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь.Прокурату предъявила обвинение заключенному по статье "умышленное убийство", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.Сторона обвинения обратится в Тбилисский городской суд о назначении судебного заседания в установленный законом срок, отмечено в сообщении прокуратуры.
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новости, происшествия, грузия, специальная пенитенциарная служба, тбилисский городской суд, убийство, преступность в грузии
Жестокое убийство в тюрьме – прокуратура Грузии предъявила обвинение заключенному
14:41 06.07.2022 (обновлено: 16:55 06.07.2022)
Обвиняемый из мести связал заключенного и сильно ударил его об металлический стол и пол
ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik.
Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинение заключенному по факту умышленного убийства в тюрьме, говорится в сообщении
на сайте ведомства.
Накануне Специальная пенитенциарная служба сообщила о раскрытии убийства, которое произошло 26 июля 2021 года в пенитенциарном учреждении №17. По данным следствия, словесная перепалка между заключенными, которая началась на бытовой почве, переросла в драку.
Следствие установило, что обвиняемый из мести связал заключенного и сильно ударил его об металлический стол и пол.
В результате заключенный получил несовместимые с жизнью повреждения в разных областях головы и спустя несколько минут скончался в медпункте тюрьмы, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь.
Прокурату предъявила обвинение заключенному по статье "умышленное убийство", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.
Сторона обвинения обратится в Тбилисский городской суд о назначении судебного заседания в установленный законом срок, отмечено в сообщении прокуратуры.