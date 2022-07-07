https://sputnik-georgia.ru/20220707/kak-izmenilis-tseny-v-gruzii---iyun-2022-268301338.html

Как изменились цены в Грузии - июнь 2022

Как изменились цены в Грузии - июнь 2022

В июне 2022 года уровень годовой инфляции в Грузии составил 12,8% при целевом показателе 3% 07.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-07T20:32+0400

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Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", за год выросли цены практически на все виды продуктов: больше всего подорожали хлеб и хлебопродукты – 35%, овощи – 33,4%, растительное масло – 14,9%, сахар – 16%, молоко и яйца – 19,5%.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, как изменились цены за год.По мнению эксперт по экономическим вопросам Сосо Арчвадзе, рост цен в Грузии связан с инфляцией в странах, являющихся основными торговым партнерами.Между тем, министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили считает, что инфляция в стране приблизится к целевому показателю, определенному Национальным банком, во второй половине 2023 года. Однако, по мнению главы Минфина, ситуация в регионе и в мире не дает никаких гарантий, что инфляции действительно будет соответствовать целевому показателю.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, экономика, цены, инфляция, инфографика, инфографика