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Как проходит забастовка рабочих Руставского металлургического завода - видео

Как проходит забастовка рабочих Руставского металлургического завода - видео

Забастовка работников цеха сортового проката, в котором производится арматура, началась 4 июля. Около 130 человек отказываются продолжать работу при нынешних... 07.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-07T16:52+0400

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Бастующие работники Руставского металлургического завода, недовольные условиями труда и низкой заработной платой, готовы выйти на рабочие места сразу, как только руководство выполнит их требования, заявил с места событий корреспондент Sputnik Грузия.Средняя зарплата сотрудников завода на сегодняшний день составляет 800-900 лари (285-310 долларов). Прожить на эту сумму, по словам бастующих, при нынешней инфляции практически невозможно, тем более содержать семьи. Поэтому именно повышение оплаты труда на 30% является основным требованием.Кроме того, бастующие требуют выплаты 13-й зарплаты, оплаты труда в праздничные дни в двукратном размере, изменения рациона питания, неприкосновенности работников (после завершения забастовки рабочих не должны притеснять в целях увольнения), а также заключения коллективного соглашения по всем вышеуказанным условиям.В первый день забастовки представитель администрации завода вышел к работникам и напомнил им о планах повышения зарплат на 50 лари в сентябре, затем еще на 50 лари в декабре и еще на 50 лари весной 2023 года. Однако работать на этих условиях работники не хотят. Ранее в администрации предприятия завили, что завод продолжает исправно работать и поставлять продукцию потребителям.

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