https://sputnik-georgia.ru/20220707/pozhar-na-zavode-v-batumi-potushen-268284430.html

Пожар на заводе в Батуми потушен

Пожар на заводе в Батуми потушен

По предварительной оценке дирекции, нанесенный ущерб составил 20 тысяч долларов 07.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-07T15:02+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Пожар, возникший в четверг утром на заводе по переработке пластика в Батуми, ликвидирован, сообщает пресс-служба Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.По информации Службы ЧС, возгорание возникло к девяти часам утра на открытом пространстве, близ одного из зданий завода на проспекте Фридона Халваши. Вскоре огонь перекинулся на близлежащее здание. В течение нескольких часов пожарные пытались локализовать огонь.Как рассказали СМИ работники предприятия, вначале они пытались потушить огонь самостоятельно и только потом обратились в Службу ЧС. По предварительной оценке дирекции, нанесенный ущерб составил 20 тысяч долларов.Причины возгорания и точная площадь пожара устанавливаются.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, происшествия, грузия, пожар