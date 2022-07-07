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Пожар на заводе в Батуми потушен
Пожар на заводе в Батуми потушен
По предварительной оценке дирекции, нанесенный ущерб составил 20 тысяч долларов 07.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-07T15:02+0400
2022-07-07T15:02+0400
2022-07-07T15:31+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Пожар, возникший в четверг утром на заводе по переработке пластика в Батуми, ликвидирован, сообщает пресс-служба Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.По информации Службы ЧС, возгорание возникло к девяти часам утра на открытом пространстве, близ одного из зданий завода на проспекте Фридона Халваши. Вскоре огонь перекинулся на близлежащее здание. В течение нескольких часов пожарные пытались локализовать огонь.Как рассказали СМИ работники предприятия, вначале они пытались потушить огонь самостоятельно и только потом обратились в Службу ЧС. По предварительной оценке дирекции, нанесенный ущерб составил 20 тысяч долларов.Причины возгорания и точная площадь пожара устанавливаются.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, происшествия, грузия, пожар
Пожар на заводе в Батуми потушен
15:02 07.07.2022 (обновлено: 15:31 07.07.2022)
По предварительной оценке дирекции, нанесенный ущерб составил 20 тысяч долларов
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Пожар, возникший в четверг утром на заводе по переработке пластика в Батуми, ликвидирован, сообщает пресс-служба Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.
По информации Службы ЧС, возгорание возникло к девяти часам утра на открытом пространстве, близ одного из зданий завода на проспекте Фридона Халваши.
Вскоре огонь перекинулся на близлежащее здание. В течение нескольких часов пожарные пытались локализовать огонь.
Как рассказали СМИ работники предприятия, вначале они пытались потушить огонь самостоятельно и только потом обратились в Службу ЧС. По предварительной оценке дирекции, нанесенный ущерб составил 20 тысяч долларов.
Причины возгорания и точная площадь пожара устанавливаются.