https://sputnik-georgia.ru/20220708/nuzhno-li-novoe-pravitelstvo-dlya-gruzii-ili-menyaem-pavle-na-shavle-268337549.html

Нужно ли новое правительство для Грузии, или Меняем Павле на Шавле

Нужно ли новое правительство для Грузии, или Меняем Павле на Шавле

Перед акцией 3 июля почти все аналитики утверждали, что политические процессы в стране будут зависеть от того, как много придет на нее людей. Впрочем... 08.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-08T19:09+0400

2022-07-08T19:09+0400

2022-07-08T19:30+0400

грузия

политика

аналитика

еврокомиссия

грузинская мечта

единое нацдвижение

акция протеста

колумнисты

обзор сми

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Большое число митингующих может стать заявкой, означающей, что общество разделяет требования организаторов акции, написал в преддверии 3 июля политолог Игорь Квеселава. В такой ситуации, добавил он, правительству придется задуматься об отставке ("Резонанси", 1.06). Правда, и он сам, и многие другие политологи придерживались мнения, что желающих поддержать евроинтеграцию соберется меньше, чем в предыдущие разы. Ведь несмотря на заверения инициаторов акций в аполитичности, на митингах неоднократно раздавались призывы с выраженной политической окраской.Как было не согласиться с депутатом от оппозиционной "Гирчи" Александром Раквиашвили: требование об отставке правительства не имеет отношения к рекомендациям Евросоюза ("Сакартвелос Республика", 27.06). При чем тут, скажем, министр финансов, министр экономики или большинство других членов кабинета?! Законы-то у нас в стране принимает парламент.Политические игры и самобичевание - Лали Морошкина об акции "Домой в Европу" >>Если руководители акции имеют претензию на то, что они представляют гражданское общество, тогда они не должны озвучивать политические заявления, предостерегал политолог Паата Закареишвили. А если гражданский сектор договорился с оппозицией, то это уже не гражданский сектор, добавил он (27.06).По сути дела, ни у кого из аналитиков не возникало сомнений, что оппозиция захочет любым способом воспользоваться волной протеста, всколыхнувшейся в результате отказа Евросоюза предоставить Грузии кандидатский статус. Характер лозунгов на акциях с головой выдавал ее скрытые замыслы.Впрочем, ни одно из предсказаний не оправдалось. Гражданские активисты не вняли советам аналитиков, не отказались от политических требований, и, тем не менее, 3 июля на Руставели вышло очень много граждан. А правящая команда, несмотря на массовость акции, не выказала ни малейшего желания или потребности что-либо кардинально поменять. Интересно, чем объясняется такой парадокс?Прежде всего, наверное, тем, что и руководители гражданского сектора, как они себя позиционируют, и "Мечта", и радикальное крыло оппозиции во главе с "Нацдвижением" ассоциируют митингующих с однородной политической массой, легко и без разбору поддающейся ажитированию. Между тем, грузинское общество давно переросло зачаточное политическое состояние и научилось трезво отделять зерна от плевел.На митинге 3 июля чувствовалось, что выступающие, судя по всему, были заранее мотивированы на подавление агрессии. Они всячески старались подавать резкие формулировки в обрамлении пушистых вводных слов. При этом монотонно повторявшаяся оговорка "мирным путем" то и дело дополнялась (возможно, помимо воли ораторов) характерной для протестных акций военно-революционной терминологией: арсенал, оружие, свергнуть, заставить, принудить. Совершенно, заметим, не вяжущейся с 12 пунктами рекомендаций Еврокомиссии. По ироническому замечанию депутата Гурама Мачарашвили, их заменили собственным планом из 5 пунктов ("Ахали таоба", 28.06). Добавим, давно набившим всем оскомину.Акции в Грузии следует переименовать с "Домой в Европу" на "Домой к власти" - депутат >>Вновь звучали и призывы к отставке премьера и формированию технического или, в другой версии, временного национального правительства. Что любопытно, среди огромной массы народа бурно реагировал на них лишь молодежный актив, сконцентрированный в самом сердце митинга. Это на многое проливает свет. Безусловно, за Европу сегодня голосует подавляющая часть грузинского общества, объясняет эксперт Рамаз Сакварелидзе, но смена ради этого власти представляет интерес лишь для небольшой группы людей ("Резонанси", 1.07).Надо полагать, наиболее многочисленную категорию тех, кто вышел 3 июля на проспект Руставели, представляли граждане, посчитавшие долгом еще раз зафиксировать приверженность европейским ценностям. Некоторых вполне могли побудить к этому имевшие накануне место в Тбилиси безобразные выходки наиболее реакционного крыла так называемых традиционно-патриотических сил.Что касается идеи "технического правительства", то политологи и эксперты, независимо от взглядов, практически не оставили от нее камня на камне. "Неправильная" в публично вынесенных оценках, пожалуй, самая щадящая формулировка. Более того, стало очевидно, что за девизами и лозунгами у нового движения не разработана мало-мальски продуманная организационная структура. Нет даже намека на конструктивный, последовательный план действий, направленный на выполнение условий Еврокомиссии и получение статуса кандидата.Организаторы акции 3 июля в Тбилиси погасили протестный заряд – оппозиционный депутат >>Этим, как ни печально сознавать, превосходно пользуется партия власти, не оставляя людям выбора. Что, в общем-то, неудивительно: разрушить – не значит создать. И наше общество, многократно обжегшись, это понимает. 5 человек решили на митинге, что они сформируют правительство?, возмущается оппозиционный депутат Алеко Элисашвили, думают, отправят в отставку Гарибашвили, а сами будут премьерами, министрами ("Резонанси", 29.07)?!.Самая безобидная мотивация – некомпетентность и присущий молодости стихийный порыв. От чего, кстати, грузинское общество в последнее время максимально старается отмежеваться. Но, говоря откровенно, в стихию мало кто верит. Гражданский сектор предпринимает попытку присвоить государство и власть, бьет тревогу "Сакартвелос Республика" (1-3.07). Пока очевидно одно – довольно обтекаемое решение Евросоюза, разочаровавшее грузинскую общественность, вольно или невольно послужило катализатором не самых желаемых процессов. "Квирис палитра" назвала поляризацию "политическим проклятьем" Грузии. Потому что, сокрушается лидер Народной партии Мамука Гиоргадзе, у нас нет ни политики, ни настоящей поляризации. Власть и деньги – вот в чем заключен их интерес, а не в развитии государства, национальных идеалах и европейских ценностях ("Ахали таоба", 30.06).За несколько часов до акции, пишет "Резонанси" (4.07), стало понятно, что за ней стоят политические партии. Было объявлено, что транспортировку участников финансирует "Лело", а к организации подключено "Единое национальное движение". По правде сказать, подобные манипуляции и интриги, смахивающие на "секрет Полишинеля", больше всего другого дискредитируют сегодняшний грузинский политический спектр. Хотя бы в силу того, что служат наглядным проявлением неуважения к обществу и игнорирования степени его зрелости."Мне довелось пожить в разной Грузии, написал в "Сакартвелос Республика" (1-3.07) аналитик Важа Беридзе, но жить дальше в этой новой абсурдной среде я не желаю!"По материалам грузинской прессыМнение автора может не совпадать с позицией редакции

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грузия, политика, аналитика, еврокомиссия, грузинская мечта, единое нацдвижение, акция протеста, колумнисты, обзор сми