Забастовка в Рустави: рабочие и владельцы завода достигли соглашения - фото
Рабочие Руставского металлургического завода бастовали почти пять дней, выдвигая ряд требований.
Рабочие Руставского металлургического завода бастовали почти пять дней, выдвигая ряд требований.
Около 130 человек с 4 июля отказывались продолжать работу при нынешних зарплатах и с плакатами каждое утро собирались у здания Руставского завода.
Около 130 человек с 4 июля отказывались продолжать работу при нынешних зарплатах и с плакатами каждое утро собирались у здания Руставского завода.
Главным из требований рабочих было повышение зарплаты на 30 процентов как минимум. Бастовали работники цеха сортового проката.
Главным из требований рабочих было повышение зарплаты на 30 процентов как минимум. Бастовали работники цеха сортового проката.
Однако руководство завода, который в частности, выпускает строительную арматуру, предложило рабочим поэтапное увеличение заработной платы. Переговоры велись с 6 июля.
Однако руководство завода, который в частности, выпускает строительную арматуру, предложило рабочим поэтапное увеличение заработной платы. Переговоры велись с 6 июля.
Прийти к договоренности удалось лишь сегодня. Компания согласилась выполнить почти все условия, выдвинутые рабочими, кроме немедленного повышения зарплат на 30%.
Прийти к договоренности удалось лишь сегодня. Компания согласилась выполнить почти все условия, выдвинутые рабочими, кроме немедленного повышения зарплат на 30%.
По информации профсоюза, зарплаты вырастут, но поэтапно. Средняя зарплата сотрудников завода на сегодняшний день составляет 800-900 лари (285-310 долларов).
По информации профсоюза, зарплаты вырастут, но поэтапно. Средняя зарплата сотрудников завода на сегодняшний день составляет 800-900 лари (285-310 долларов).
Уже с 1 июля работники получат оплату труда на 100 лари больше, увеличение еще на 100 лари произойдет с 1 января будущего года, а с марта 2023 года еще на 50 лари.
Уже с 1 июля работники получат оплату труда на 100 лари больше, увеличение еще на 100 лари произойдет с 1 января будущего года, а с марта 2023 года еще на 50 лари.
Кроме того, компания пообещала не притеснять и не оказывать давления на участников забастовки, а все пропущенные рабочими за это время дни будут им компенсированы работодателем.
Кроме того, компания пообещала не притеснять и не оказывать давления на участников забастовки, а все пропущенные рабочими за это время дни будут им компенсированы работодателем.
Вот что требовали рабочие, кроме повышения зарплат: выплаты 13-й зарплаты, оплаты труда в праздничные дни в двукратном размере, изменения рациона питания.
Вот что требовали рабочие, кроме повышения зарплат: выплаты 13-й зарплаты, оплаты труда в праздничные дни в двукратном размере, изменения рациона питания.
Одним из результатов переговоров стало также решение о восстановлении системы выдачи премий. Контролировать этот процесс будут профсоюзы. Соглашение между рабочими и руководством завода будет подписано 11 июля.
Одним из результатов переговоров стало также решение о восстановлении системы выдачи премий. Контролировать этот процесс будут профсоюзы. Соглашение между рабочими и руководством завода будет подписано 11 июля.
Ранее в Грузии два месяца бастовали сотрудники заводов "Боржоми", требуя выплат задолженности по зарплате за два месяца, заключения бессрочных трудовых контрактов и восстановления уволенных сотрудников. Так что в последнее время проведение забастовок в стране - далеко не первый случай.
Ранее в Грузии два месяца бастовали сотрудники заводов "Боржоми", требуя выплат задолженности по зарплате за два месяца, заключения бессрочных трудовых контрактов и восстановления уволенных сотрудников. Так что в последнее время проведение забастовок в стране - далеко не первый случай.