https://sputnik-georgia.ru/20220710/letnyaya-zhara-nakryla-tbilisi-kak-spastis-ot-palyaschego-solntsa---foto-268386131.html

Летняя жара накрыла Тбилиси: как спастись от палящего солнца - фото

Летняя жара накрыла Тбилиси: как спастись от палящего солнца - фото

В Тбилиси лето в самом разгаре, хотя самый жаркий месяц еще впереди. Но уже днем под солнцем можно испытать дискомфорт и получить тепловой удар. Смотрите в... 10.07.2022, Sputnik Грузия

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Летний зной - это привычное дело для жителей Тбилиси. Впереди еще август, хотя уже в июле солнце печет так, что скрыться от него днем практически невозможно. И все же выход есть.

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