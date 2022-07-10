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Летняя жара накрыла Тбилиси: как спастись от палящего солнца - фото
Летняя жара накрыла Тбилиси: как спастись от палящего солнца - фото
В Тбилиси лето в самом разгаре, хотя самый жаркий месяц еще впереди. Но уже днем под солнцем можно испытать дискомфорт и получить тепловой удар. Смотрите в... 10.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-10T22:47+0400
2022-07-10T22:47+0400
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Летний зной - это привычное дело для жителей Тбилиси. Впереди еще август, хотя уже в июле солнце печет так, что скрыться от него днем практически невозможно. И все же выход есть.
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Летняя жара накрыла Тбилиси: как спастись от палящего солнца - фото 22:47 10.07.2022 (обновлено: 22:54 10.07.2022)
В Тбилиси лето в самом разгаре, хотя самый жаркий месяц еще впереди. Но уже днем под солнцем можно испытать дискомфорт и получить тепловой удар. Смотрите в фотоленте Sputnik, как дети спасаются от жары
Летний зной - это привычное дело для жителей Тбилиси. Впереди еще август, хотя уже в июле солнце печет так, что скрыться от него днем практически невозможно. И все же выход есть.
© photo: Sputnik / Stringer
Почему так жарко? Но ведь лето!
Почему так жарко? Но ведь лето!
© photo: Sputnik / Stringer
В такую погоду фонтаны - это спасение для детей, играющих на улице
В такую погоду фонтаны - это спасение для детей, играющих на улице
© photo: Sputnik / Stringer
Но сухие фонтаны - это и настоящее развлечение. Тут дети играют целыми днями
Но сухие фонтаны - это и настоящее развлечение. Тут дети играют целыми днями
© photo: Sputnik / Stringer
И под солнцем, и в прохладе
И под солнцем, и в прохладе
© photo: Sputnik / Stringer
Сколько развлечений можно придумать, когда есть сухие фонтаны
Сколько развлечений можно придумать, когда есть сухие фонтаны
© photo: Sputnik / Stringer
Пробежать под палящим солнцем в струях холодной воды - это супер!
Пробежать под палящим солнцем в струях холодной воды - это супер!
© photo: Sputnik / Stringer
Приобщаются к веселью и пернатые. Им тоже хочется прохлады
Приобщаются к веселью и пернатые. Им тоже хочется прохлады
© photo: Sputnik / Stringer
А ведь еще впереди самый жаркий месяц лета - август
А ведь еще впереди самый жаркий месяц лета - август
© photo: Sputnik / Stringer
Задора у мальчишек и девчонок хватит на все лето
Задора у мальчишек и девчонок хватит на все лето
© photo: Sputnik / Stringer
Хорошо, когда много энергии, и еще лучше, когда есть на что ее потратить
Хорошо, когда много энергии, и еще лучше, когда есть на что ее потратить
© photo: Sputnik / Stringer
Хотя тут можно не только играть, но и общаться
Хотя тут можно не только играть, но и общаться
© photo: Sputnik / Stringer
Словом, уличные сухие фонтаны, которых в Тбилиси становится все больше с каждым годом, в летнее время просто незаменимы
Словом, уличные сухие фонтаны, которых в Тбилиси становится все больше с каждым годом, в летнее время просто незаменимы