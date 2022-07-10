https://sputnik-georgia.ru/20220710/ot-chego-umirayut-zhiteli-gruzii---novaya-statistika-268371261.html
От чего умирают жители Грузии - новая статистика
От чего умирают жители Грузии - новая статистика
В 2021 году в Грузии умерли 59 906 человек, основной причиной смерти стали болезни системы кровообращения - 37% от общего числа 10.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-10T20:10+0400
2022-07-10T20:10+0400
2022-07-10T20:10+0400
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Согласно данным Национальной службы статистики, основной причиной смерти среди детей до пяти лет являются нарушения, обнаруженные в перинатальном периоде. В возрасте от 5 до 39 лет доминируют травмы, отравления и различные последствия внешнего воздействия. От 40 и выше - преобладают заболевания системы кровообращения и COVID-19.Что касается коронавируса, от последствий которого в 2020 году умерли 2 587 человек, а в 2021 - 11 280, то по данным Национального центра по контролю заболеваний на 28 июня, грузинские медики за неделю выявили 1 058 новых случаев коронавируса. Двое пациентов скончались.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете об основных причинах смертности среди жителей страны в 2021 году.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, демографическая ситуация в грузии, инфографика, статистика, инфографика
От чего умирают жители Грузии - новая статистика
В 2021 году в Грузии умерли 59 906 человек, основной причиной смерти стали болезни системы кровообращения - 37% от общего числа
Согласно данным Национальной службы статистики, основной причиной смерти среди детей до пяти лет являются нарушения, обнаруженные в перинатальном периоде. В возрасте от 5 до 39 лет доминируют травмы, отравления и различные последствия внешнего воздействия. От 40 и выше - преобладают заболевания системы кровообращения и COVID-19.
Что касается коронавируса, от последствий которого в 2020 году умерли 2 587 человек, а в 2021 - 11 280, то по данным Национального центра по контролю заболеваний на 28 июня, грузинские медики за неделю выявили 1 058 новых случаев коронавируса. Двое пациентов скончались.
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете об основных причинах смертности среди жителей страны в 2021 году.