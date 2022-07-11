https://sputnik-georgia.ru/20220711/istoricheskaya-nakhodka-ili-prosto-staraya-kanalizatsiya-chto-nashli-v-tsentre-tbilisi---foto-268422088.html

Историческая находка или просто старая канализация? Что нашли в центре Тбилиси - фото

Историческая находка или просто старая канализация? Что нашли в центре Тбилиси - фото

Специалистам предстоит выяснить, что же таилось под землей – исторический памятник или обычный коллектор. Надеемся, что ответ на этот вопрос будет скоро... 11.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-11T19:03+0400

2022-07-11T19:03+0400

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Неожиданная находка поджидала под землей сотрудников, теперь на месте работают специалисты, которые должны установить возраст и историческую значимость найденных объектов.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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