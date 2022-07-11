https://sputnik-georgia.ru/20220711/press-konferentsiya-mezhdunarodnyy-detskiy-fond-gruzii-provodit-konkurs-mir-268405690.html
Пресс-конференция: Международный детский фонд Грузии проводит конкурс "Мир"
Пресс-конференция: Международный детский фонд Грузии проводит конкурс "Мир"
Пресс-конференция на тему "Международный детский фонд Грузии проводит конкурс "Мир" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия во вторник, 12 июля... 11.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-11T15:03+0400
2022-07-11T15:03+0400
2022-07-11T15:03+0400
пресс-центр
грузия
новости
общество
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0b/268405360_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_1dff12f1d23cfb866d847f7b05770fa3.jpg
Президент Международного детского фонда Наира АЛАВЕРДАШВИЛИ расскажет о работе фонда и конкурсе рисунков, в котором могут принять участие дети из разных стран. Работы должны быть посвящены теме мира.Рисунки победителей будут размещены на международной интернет-платформе "Художники будущего", а также войдут в печатный каталог.Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С. Справки по телефонам: 555 90 89 77.Аккредитация СМИ:E-mail: media@sputnik-georgia.com; Тел.: +995555908977.Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Тбилисского международного пресс-центра.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0b/268405360_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_60298a270d7a5c8af1df4a2ad10f4ded.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, анонсы
Пресс-конференция: Международный детский фонд Грузии проводит конкурс "Мир"
Пресс-конференция на тему "Международный детский фонд Грузии проводит конкурс "Мир" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия во вторник, 12 июля, в 13:00
Президент Международного детского фонда Наира АЛАВЕРДАШВИЛИ расскажет о работе фонда и конкурсе рисунков, в котором могут принять участие дети из разных стран. Работы должны быть посвящены теме мира.
Рисунки победителей будут размещены на международной интернет-платформе "Художники будущего", а также войдут в печатный каталог.
Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С. Справки по телефонам: 555 90 89 77.
E-mail: media@sputnik-georgia.com; Тел.: +995555908977.
Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Тбилисского международного пресс-центра.