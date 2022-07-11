https://sputnik-georgia.ru/20220711/press-konferentsiya-mezhdunarodnyy-detskiy-fond-gruzii-provodit-konkurs-mir-268405690.html

Пресс-конференция: Международный детский фонд Грузии проводит конкурс "Мир"

Пресс-конференция: Международный детский фонд Грузии проводит конкурс "Мир"

Пресс-конференция на тему "Международный детский фонд Грузии проводит конкурс "Мир" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия во вторник, 12 июля... 11.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-11T15:03+0400

2022-07-11T15:03+0400

2022-07-11T15:03+0400

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Президент Международного детского фонда Наира АЛАВЕРДАШВИЛИ расскажет о работе фонда и конкурсе рисунков, в котором могут принять участие дети из разных стран. Работы должны быть посвящены теме мира.Рисунки победителей будут размещены на международной интернет-платформе "Художники будущего", а также войдут в печатный каталог.Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С. Справки по телефонам: 555 90 89 77.Аккредитация СМИ:E-mail: media@sputnik-georgia.com; Тел.: +995555908977.Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Тбилисского международного пресс-центра.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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