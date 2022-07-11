https://sputnik-georgia.ru/20220711/v-gruzii-vyyavili-fakt-prisvoeniya-goszemel-268396060.html
В Грузии выявили факт присвоения госземель
В Грузии выявили факт присвоения госземель
В настоящее время идет работа над возвращением незаконно присвоенных земельных участков государству 11.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-11T11:49+0400
2022-07-11T11:49+0400
2022-07-11T11:58+0400
грузия
новости
происшествия
мцхета-мтианети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23736/31/237363165_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_19f3e39aef453671a9ffb88fcd4e702c.jpg
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Следственная служба министерства финансов Грузии привлекла шестерых человек к уголовной ответственности по обвинению в завладении государственными земельными участками обманным путем. Один из обвиняемых – бывший государственный служащий.Следствие установило, что злоумышленники в 2021 году по поддельным документам с помощью представителя одного из муниципалитетов обманным путем зарегистрировали два земельных участка площадью 2 256 квадратных метров в регионе Мцхета-Мтианети стоимостью 309 576 лари.Обвиняемые также представили в госреестр фальшивые документы для регистрации дополнительно пяти земельных участков площадью 6 217 квадратных метров, что было пресечено благодаря следственным мероприятиям. В настоящее время идет работа над возвращением незаконно присвоенных земельных участков государству.Следствие ведется по трем статьям УК Грузии – "Мошенничество в крупном размере", "Служебный подлог", "Изготовление и использование поддельных документов". Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от шести до девяти лет.
мцхета-мтианети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23736/31/237363165_110:0:1890:1335_1920x0_80_0_0_11be605ca1bbd0595567afe72ce2e92d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, мцхета-мтианети
В Грузии выявили факт присвоения госземель
11:49 11.07.2022 (обновлено: 11:58 11.07.2022)
В настоящее время идет работа над возвращением незаконно присвоенных земельных участков государству
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Следственная служба министерства финансов Грузии привлекла шестерых человек к уголовной ответственности по обвинению в завладении государственными земельными участками обманным путем.
Один из обвиняемых – бывший государственный служащий.
Следствие установило, что злоумышленники в 2021 году по поддельным документам с помощью представителя одного из муниципалитетов обманным путем зарегистрировали два земельных участка площадью 2 256 квадратных метров в регионе Мцхета-Мтианети стоимостью 309 576 лари.
Обвиняемые также представили в госреестр фальшивые документы для регистрации дополнительно пяти земельных участков площадью 6 217 квадратных метров, что было пресечено благодаря следственным мероприятиям.
В настоящее время идет работа над возвращением незаконно присвоенных земельных участков государству.
Следствие ведется по трем статьям УК Грузии – "Мошенничество в крупном размере", "Служебный подлог", "Изготовление и использование поддельных документов". Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от шести до девяти лет.