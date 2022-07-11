https://sputnik-georgia.ru/20220711/v-gruzii-vyyavili-fakt-prisvoeniya-goszemel-268396060.html

В Грузии выявили факт присвоения госземель

В Грузии выявили факт присвоения госземель

В настоящее время идет работа над возвращением незаконно присвоенных земельных участков государству 11.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-11T11:49+0400

2022-07-11T11:49+0400

2022-07-11T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Следственная служба министерства финансов Грузии привлекла шестерых человек к уголовной ответственности по обвинению в завладении государственными земельными участками обманным путем. Один из обвиняемых – бывший государственный служащий.Следствие установило, что злоумышленники в 2021 году по поддельным документам с помощью представителя одного из муниципалитетов обманным путем зарегистрировали два земельных участка площадью 2 256 квадратных метров в регионе Мцхета-Мтианети стоимостью 309 576 лари.Обвиняемые также представили в госреестр фальшивые документы для регистрации дополнительно пяти земельных участков площадью 6 217 квадратных метров, что было пресечено благодаря следственным мероприятиям. В настоящее время идет работа над возвращением незаконно присвоенных земельных участков государству.Следствие ведется по трем статьям УК Грузии – "Мошенничество в крупном размере", "Служебный подлог", "Изготовление и использование поддельных документов". Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от шести до девяти лет.

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грузия, новости, происшествия, мцхета-мтианети