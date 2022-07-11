https://sputnik-georgia.ru/20220711/zemletryasenie-proizoshlo-na-yuge-gruzii-268388739.html

Землетрясение произошло на юге Грузии

Землетрясение произошло на юге Грузии

Эпицентр землетрясения магнитудой 4,8 находился на глубине девяти километров 11.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-11T08:20+0400

2022-07-11T08:20+0400

2022-07-11T08:20+0400

грузия

новости

происшествия

землетрясения в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/10/252597002_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0c199e63bd4678e987739b6d603a4632.jpg

ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у села Самеба в 25 километрах от Дманиси (Квемо Картли) 11 июля, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Толчки были зафиксированы в 07:36 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился на глубине девяти километров. Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, землетрясения в грузии