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Землетрясение произошло на юге Грузии
Землетрясение произошло на юге Грузии
Эпицентр землетрясения магнитудой 4,8 находился на глубине девяти километров 11.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-11T08:20+0400
2022-07-11T08:20+0400
2022-07-11T08:20+0400
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землетрясения в грузии
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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у села Самеба в 25 километрах от Дманиси (Квемо Картли) 11 июля, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Толчки были зафиксированы в 07:36 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился на глубине девяти километров. Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, землетрясения в грузии
Землетрясение произошло на юге Грузии
Эпицентр землетрясения магнитудой 4,8 находился на глубине девяти километров
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik.
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у села Самеба в 25 километрах от Дманиси (Квемо Картли) 11 июля, сообщается на сайте
Национального центра сейсмического мониторинга.
Толчки были зафиксированы в 07:36 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился на глубине девяти километров.
Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.