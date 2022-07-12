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Новый музей появится в Тбилиси в историческом здании старой больницы - фото

Новый музей появится в Тбилиси в историческом здании старой больницы - фото

Музей современного искусства будет построен на территории старейшей клиники Тбилиси – Михайловской больницы. Смотрите в фотоленте Sputnik, как здание выглядит... 12.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-12T21:28+0400

2022-07-12T21:28+0400

2022-07-12T21:28+0400

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Владелец территории и автор концепции музея современных искусств - российский бизнесмен родом из Батуми Шалва Бреус - намерен создать многофункциональный комплекс. Там будет не только музей, но и библиотека, кафе, места для отдыха и работы. В течение пяти лет в проект будет инвестировано более 10 миллионов долларов.

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