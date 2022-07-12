https://sputnik-georgia.ru/20220712/v-gruzii-startoval-konkurs-risunkov-dlya-detey-iz-raznykh-stran---video-268457631.html
В Грузии стартовал конкурс рисунков для детей из разных стран - видео
В Грузии стартовал конкурс рисунков для детей из разных стран - видео
В рисунках дети могут выражать индивидуальное отношение ко всем проблемам, выявляя нюансы, которые взрослые порой не замечают, сказала президент Международного... 12.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-12T18:24+0400
2022-07-12T18:24+0400
2022-07-12T19:07+0400
пресс-центр
видео
мультимедиа
дети
дети и родители
творчество
искусство
видео-новости из грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0c/268457079_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e4be3ff14c68a29a99cefe3449eb8473.jpg
В ходе пресс-конференции на тему "Международный детский фонд Грузии проводит конкурс "Мир", которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия, Алавердашвили рассказала о работе фонда и конкурсе рисунков, в котором могут принять участие дети из разных стран. Работы должны быть посвящены теме мира."Дети в рисунках выражают свое отношение ко всем проблемам, тем более когда есть заданная тема. Там могут выявиться такие нюансы, о которых взрослые и не думали. Психологи подчеркивают, что детские рисунки говорят о многом. Надеюсь, что представленные работы научат многому старшее поколение и помогут открыть глаза на привычные вещи", - сказала Алавердашвили.Рисунки победителей будут размещены на международной интернет-платформе "Художники будущего" и в итоге войдут в печатный каталог.Материалы будут приниматься только по электронной почте: cifkontakt@gmail.com 2021cifgeorgia@gmail.com. При отправке материала следует указать название рисунка, фамилию и имя ребенка, возраст и страну. Крайний срок предоставления рисунков первое сентября. При дополнительных вопросах свяжитесь с организаторами.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0c/268457079_418:0:1858:1080_1920x0_80_0_0_ac7ab5e8b026b1f1c06014690ebe5df6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, дети, дети и родители, творчество, искусство, видео-новости из грузии, видео
В Грузии стартовал конкурс рисунков для детей из разных стран - видео
18:24 12.07.2022 (обновлено: 19:07 12.07.2022)
В рисунках дети могут выражать индивидуальное отношение ко всем проблемам, выявляя нюансы, которые взрослые порой не замечают, сказала президент Международного детского фонда Грузии Наира Алавердашвил.
В ходе пресс-конференции на тему "Международный детский фонд Грузии проводит конкурс "Мир", которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
, Алавердашвили рассказала о работе фонда и конкурсе рисунков, в котором могут принять участие дети из разных стран. Работы должны быть посвящены теме мира.
"Дети в рисунках выражают свое отношение ко всем проблемам, тем более когда есть заданная тема. Там могут выявиться такие нюансы, о которых взрослые и не думали. Психологи подчеркивают, что детские рисунки говорят о многом. Надеюсь, что представленные работы научат многому старшее поколение и помогут открыть глаза на привычные вещи", - сказала Алавердашвили.
Рисунки победителей будут размещены на международной интернет-платформе "Художники будущего" и в итоге войдут в печатный каталог.
Материалы будут приниматься только по электронной почте: cifkontakt@gmail.com 2021cifgeorgia@gmail.com. При отправке материала следует указать название рисунка, фамилию и имя ребенка, возраст и страну. Крайний срок предоставления рисунков первое сентября. При дополнительных вопросах свяжитесь с организаторами
.