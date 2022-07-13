https://sputnik-georgia.ru/20220713/istoricheskuyu-pobedu-gruzii-nad-italiey-obsuzhdayut-veduschie-sportivnye-izdaniya-268465593.html

Историческую победу Грузии над Италией обсуждают ведущие спортивные издания

Историческую победу Грузии над Италией обсуждают ведущие спортивные издания

В насыщенных историческими событиями выходных приняла участие и Грузия, победив сборную Италии 13.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-13T07:32+0400

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сборная грузии по регби

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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. После победы сборной Грузии по регби над Италией в зарубежных СМИ не утихают разговоры об этом историческом дне и возможном участии "Борджгалоснеби" в турнире шести наций.Сборная Грузии 10 июля на стадионе в Батуми обыграла команду Италии со счетом 28:19. Эта победа стала для подопечных Левана Маисашвили исторической. Прежние четыре встречи выигрывали итальянцы, которые принадлежат к командам Тьер 1.Так французское издание Lequipe особо выделяет игру Давида Ниниашвили, а воскресную игру называет историческим событием.Автор также отметил появление на поле в конце матча экс-капитана сборной по регби Мамуки Горгодзе, который играл за французские "Монпелье" и "Тулузу". Горгодзе поспешил на поле, чтобы отметить это событие вместе со своими бывшими товарищами по команде.На победу сборной Грузии отреагировало и валлийское издание Walesonline.После важной победы над Италией сборная Грузии 16 июля проведет следующий контрольный матч против Португалии.

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грузия, новости, спорт, италия, регби, сборная грузии по регби