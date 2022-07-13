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Историческую победу Грузии над Италией обсуждают ведущие спортивные издания
Историческую победу Грузии над Италией обсуждают ведущие спортивные издания
В насыщенных историческими событиями выходных приняла участие и Грузия, победив сборную Италии 13.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-13T07:32+0400
2022-07-13T07:32+0400
2022-07-13T08:03+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. После победы сборной Грузии по регби над Италией в зарубежных СМИ не утихают разговоры об этом историческом дне и возможном участии "Борджгалоснеби" в турнире шести наций.Сборная Грузии 10 июля на стадионе в Батуми обыграла команду Италии со счетом 28:19. Эта победа стала для подопечных Левана Маисашвили исторической. Прежние четыре встречи выигрывали итальянцы, которые принадлежат к командам Тьер 1.Так французское издание Lequipe особо выделяет игру Давида Ниниашвили, а воскресную игру называет историческим событием.Автор также отметил появление на поле в конце матча экс-капитана сборной по регби Мамуки Горгодзе, который играл за французские "Монпелье" и "Тулузу". Горгодзе поспешил на поле, чтобы отметить это событие вместе со своими бывшими товарищами по команде.На победу сборной Грузии отреагировало и валлийское издание Walesonline.После важной победы над Италией сборная Грузии 16 июля проведет следующий контрольный матч против Португалии.
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грузия, новости, спорт, италия, регби, сборная грузии по регби
Историческую победу Грузии над Италией обсуждают ведущие спортивные издания
07:32 13.07.2022 (обновлено: 08:03 13.07.2022)
В насыщенных историческими событиями выходных приняла участие и Грузия, победив сборную Италии
ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. После победы сборной Грузии по регби над Италией в зарубежных СМИ не утихают разговоры об этом историческом дне и возможном участии "Борджгалоснеби" в турнире шести наций.
Сборная Грузии 10 июля на стадионе в Батуми обыграла команду Италии со счетом 28:19. Эта победа стала для подопечных Левана Маисашвили исторической. Прежние четыре встречи выигрывали итальянцы, которые принадлежат к командам Тьер 1.
Так французское издание Lequipe
особо выделяет игру Давида Ниниашвили, а воскресную игру называет историческим событием.
"В насыщенных историческими событиями выходных приняла участие и Грузия. Грузины разгромили сборную Италии со счетом 28:19 в воскресенье в Батуми, на стадионе, построенном в 2020 году. Лучшим игроком матча стал Давид Ниниашвили из "Лиона", - пишет издание.
Автор также отметил появление на поле в конце матча экс-капитана сборной по регби Мамуки Горгодзе, который играл за французские "Монпелье" и "Тулузу". Горгодзе поспешил на поле, чтобы отметить это событие вместе со своими бывшими товарищами по команде.
На победу сборной Грузии отреагировало и валлийское издание Walesonline
.
"Грузия создала новую историю, выиграв у Италии. Команда Левана Маисашвили впервые на глазах у восторженных трибун обыграла представителя первого уровня. Призывы восточноевропейцев присоединиться к турниру шести наций будут расти. Поводом для этого стала игра на батумском стадионе", - пишет издание.
После важной победы над Италией сборная Грузии 16 июля проведет следующий контрольный матч против Португалии.