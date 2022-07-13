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Коронавирус в Грузии: как обстоят дела летом 2022 года

Коронавирус в Грузии: как обстоят дела летом 2022 года

Количество зафиксированных случаев инфицирования COVID-19 в Грузии в период с 3 по 10 июля выросло в два раз по сравнению с предыдущей неделей 13.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-13T20:00+0400

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Согласно данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья, за неделю в стране выявлено 5 154 новых случая коронавируса, из них 3 310 - в Тбилиси. Умерли три пациентаНесмотря на рост числа инфицированных, министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили заявил, что нет оснований для каких-либо ограничений, закрытий или различных запретов.В стране за последнюю неделю сделано 63 659 тестов на коронавирус, 55 939 – на антиген, 7 720 – ПЦР-тестов. С начала пандемии в стране зафиксировано 1 668 153 случая инфицирования. Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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грузия, общество, новости, коронавирус covid-19, статистика, инфографика, инфографика