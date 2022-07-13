https://sputnik-georgia.ru/20220713/koronavirus-v-gruzii-kak-obstoyat-dela-letom-2022-goda-268480261.html
Коронавирус в Грузии: как обстоят дела летом 2022 года
Коронавирус в Грузии: как обстоят дела летом 2022 года
Количество зафиксированных случаев инфицирования COVID-19 в Грузии в период с 3 по 10 июля выросло в два раз по сравнению с предыдущей неделей 13.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-13T20:00+0400
2022-07-13T20:00+0400
2022-07-13T20:00+0400
грузия
общество
новости
коронавирус covid-19
статистика
инфографика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0d/268480591_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_354f796340e485836011ed2caa85ca9e.jpg
Согласно данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья, за неделю в стране выявлено 5 154 новых случая коронавируса, из них 3 310 - в Тбилиси. Умерли три пациентаНесмотря на рост числа инфицированных, министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили заявил, что нет оснований для каких-либо ограничений, закрытий или различных запретов.В стране за последнюю неделю сделано 63 659 тестов на коронавирус, 55 939 – на антиген, 7 720 – ПЦР-тестов. С начала пандемии в стране зафиксировано 1 668 153 случая инфицирования. Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0d/268480591_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_4d97d824ec55c06b0efa07579a2d5f97.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, общество, новости, коронавирус covid-19, статистика, инфографика, инфографика
Коронавирус в Грузии: как обстоят дела летом 2022 года
Количество зафиксированных случаев инфицирования COVID-19 в Грузии в период с 3 по 10 июля выросло в два раз по сравнению с предыдущей неделей
Согласно данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья, за неделю в стране выявлено 5 154 новых случая коронавируса, из них 3 310 - в Тбилиси. Умерли три пациента
Несмотря на рост числа инфицированных, министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили заявил, что нет оснований для каких-либо ограничений, закрытий или различных запретов.
В стране за последнюю неделю сделано 63 659 тестов на коронавирус, 55 939 – на антиген, 7 720 – ПЦР-тестов. С начала пандемии в стране зафиксировано 1 668 153 случая инфицирования. Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.