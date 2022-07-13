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Россия готова к любым событиям в отношениях с Западом - МИД
Россия готова к любым событиям в отношениях с Западом - МИД
Пока западные коллеги демонстрируют, что настроены на эскалацию противостояния с Россией, считает дипломат 13.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-13T14:42+0400
2022-07-13T14:42+0400
2022-07-13T14:41+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Власти России готовы к любому развитию событий в отношениях с Западом, хотя и всячески пытаются избежать худшего, заявил в интервью директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры уже исчисляются тысячами, тем не менее США и их партнеры постоянно расширяют черные списки.При этом ранее он отметил, что Москва пока не применяла "в полную силу" контрмеры в отношении Запада в ответ на санкции.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, в мире, владимир путин, москва, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022
Россия готова к любым событиям в отношениях с Западом - МИД
Пока западные коллеги демонстрируют, что настроены на эскалацию противостояния с Россией, считает дипломат
ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Власти России готовы к любому развитию событий в отношениях с Западом, хотя и всячески пытаются избежать худшего, заявил в интервью директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры уже исчисляются тысячами, тем не менее США и их партнеры постоянно расширяют черные списки.
"Мы готовы к любому развитию событий, рассматриваем все возможные опции - хотя и пытаемся всячески избежать худшего. К сожалению, пока наши западные коллеги однозначно демонстрируют, что настроены на эскалацию противостояния с Россией", - сказал Биричевский в интервью РИА Новости
.
При этом ранее он отметил, что Москва пока не применяла "в полную силу" контрмеры в отношении Запада в ответ на санкции.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.