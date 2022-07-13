https://sputnik-georgia.ru/20220713/rossiya-gotova-k-lyubym-sobytiyam-v-otnosheniyakh-s-zapadom---mid-268477736.html

Россия готова к любым событиям в отношениях с Западом - МИД

Россия готова к любым событиям в отношениях с Западом - МИД

Пока западные коллеги демонстрируют, что настроены на эскалацию противостояния с Россией, считает дипломат 13.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-13T14:42+0400

2022-07-13T14:42+0400

2022-07-13T14:41+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Власти России готовы к любому развитию событий в отношениях с Западом, хотя и всячески пытаются избежать худшего, заявил в интервью директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры уже исчисляются тысячами, тем не менее США и их партнеры постоянно расширяют черные списки.При этом ранее он отметил, что Москва пока не применяла "в полную силу" контрмеры в отношении Запада в ответ на санкции.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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россия, новости, в мире, владимир путин, москва, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022