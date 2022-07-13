https://sputnik-georgia.ru/20220713/test-k-mezhdunarodnomu-dnyu-golovolomok-268496668.html

Тест к Международному дню головоломок

Тест к Международному дню головоломок

13 июля во всем мире празднуется день головоломок, приуроченный ко дню рождения Эрнё Рубика, получившего мировую известность за своё изобретение, которое он... 13.07.2022, Sputnik Грузия

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тесты

интерактив

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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил несколько несложных (может, и сложных) задачек для вашего мозга.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

тесты, интерактив, тесты