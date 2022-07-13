https://sputnik-georgia.ru/20220713/test-k-mezhdunarodnomu-dnyu-golovolomok-268496668.html
Тест к Международному дню головоломок
Тест к Международному дню головоломок
13 июля во всем мире празднуется день головоломок, приуроченный ко дню рождения Эрнё Рубика, получившего мировую известность за своё изобретение, которое он... 13.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-13T21:15+0400
2022-07-13T21:15+0400
2022-07-13T21:55+0400
тесты
интерактив
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил несколько несложных (может, и сложных) задачек для вашего мозга.
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тесты, интерактив, тесты
Тест к Международному дню головоломок
21:15 13.07.2022 (обновлено: 21:55 13.07.2022)
13 июля во всем мире празднуется день головоломок, приуроченный ко дню рождения Эрнё Рубика, получившего мировую известность за своё изобретение, которое он создал в 1974 году
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил несколько несложных (может, и сложных) задачек для вашего мозга.