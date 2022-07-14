https://sputnik-georgia.ru/20220714/bliz-granitsy-gruzii-s-rossiey-proizoshlo-zemletryasenie-268505958.html

Близ границы Грузии с Россией произошло землетрясение

Близ границы Грузии с Россией произошло землетрясение

По предварительной информации, в результате подземных толчков никто не пострадал 14.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-14T11:47+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июл – Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в 15 км от города Лагодехи (регион Кахети) близ грузино-российской границы, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Толчки были зафиксированы в 11:22 по тбилисскому временив 6 км от села Земо Хечили. Эпицентр землетрясения находился на глубине 23 километра.Сообщений о пострадавших и разрушениях нет.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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