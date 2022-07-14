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Близ границы Грузии с Россией произошло землетрясение
Близ границы Грузии с Россией произошло землетрясение
По предварительной информации, в результате подземных толчков никто не пострадал 14.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-14T11:47+0400
2022-07-14T11:47+0400
2022-07-14T11:50+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июл – Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в 15 км от города Лагодехи (регион Кахети) близ грузино-российской границы, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Толчки были зафиксированы в 11:22 по тбилисскому временив 6 км от села Земо Хечили. Эпицентр землетрясения находился на глубине 23 километра.Сообщений о пострадавших и разрушениях нет.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, землетрясения в грузии, землетрясение
Близ границы Грузии с Россией произошло землетрясение
11:47 14.07.2022 (обновлено: 11:50 14.07.2022)
По предварительной информации, в результате подземных толчков никто не пострадал
ТБИЛИСИ, 14 июл – Sputnik.
Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в 15 км от города Лагодехи (регион Кахети) близ грузино-российской границы, сообщается на сайте
Национального центра сейсмического мониторинга.
Толчки были зафиксированы в 11:22 по тбилисскому временив 6 км от села Земо Хечили.
Эпицентр землетрясения находился на глубине 23 километра.
Сообщений о пострадавших и разрушениях нет.