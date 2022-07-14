https://sputnik-georgia.ru/20220714/velikolepnaya-svanetiya-puteshestvie-v-selo-ushguli---foto--268529579.html

Великолепная Сванети: путешествие в село Ушгули - фото

Великолепная Сванети: путешествие в село Ушгули - фото

Высокогорная Сванети - настоящий рай для путешественников, которые любят горы. Ведь тут так много интересного на фоне великолепных видов и горных пейзажей. 14.07.2022, Sputnik Грузия

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Путешествие в Сванети, в этот высокогорный регион Грузии, запоминается на всю жизнь. Верхняя Сванети известна своими архитектурными сокровищами и живописными пейзажами.

сванети

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