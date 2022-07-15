https://sputnik-georgia.ru/20220715/politolog-evrokomissiya-nakazala-gruzinskuyu-mechtu-za-suverennuyu-pozitsiyu-268566525.html

Политолог: Еврокомиссия наказала "Грузинскую мечту" за суверенную позицию

Политолог: Еврокомиссия наказала "Грузинскую мечту" за суверенную позицию

Посол США в Грузии Келли Дегнан должна смириться, что грузинское общество выбирает самостоятельное мышление, а не заботу о мнении представителей Запада. Об... 15.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-15T19:56+0400

2022-07-15T19:56+0400

2022-07-15T20:07+0400

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арчил сихарулидзе

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Также политолог предположил, что отсрочкой рассмотрения вопроса о предоставлении Грузии статуса кандидата в ЕС Еврокомиссия "наказала" правящую партию "Грузинская мечта" за то, что она перестала быть радикально проевропейской и прозападной."Вернуть Грузию на радикально прозападную позицию – это ошибка, я думаю, потому что грузинское общество развилось, оно осознало, что радикализм – это не очень хорошо, что надо мыслить своим умом. Я понимаю, что послам это не нравится. Им не нравится, что Грузия больше не видит мир в одностороннем свете, но это нормальное развитие, и невозможно от этого отойти", - заявил Сихарулидзе.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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