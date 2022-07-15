https://sputnik-georgia.ru/20220715/v-zapadnoy-gruzii-otmechayut-religioznyy-prazdnik-vlakernoba-268548889.html

В Западной Грузии отмечают религиозный праздник "Влакерноба"

В Западной Грузии отмечают религиозный праздник "Влакерноба"

По традиции, в этот день ризу Пресвятой Богородицы доставляют из дворца князей Дадиани в храм 15.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-15T12:22+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Православная церковь 15 июля отмечает праздник Положения честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне — в Грузии торжество, которое называется "Влакерноба", особо отмечают в городе Зугдиди (Западная Грузия).По традиции в этот день ризу Пресвятой Богородицы, которая хранится в историческом дворце князей Дадиани в Зугдиди, доставляют в кафедральный собор иконы Иверийской Божьей матери, где проводится праздничное богослужение.Ризу Пресвятой Богородицы доставляют шествием в кафедральный собор иконы Иверийской Богоматери.Торжественную литургию проводит владыка Герасиме вместе с другими духовными лицами. Прикоснуться к ризе в течение дня могут все верующие.По одному из преданий, риза Богородицы хранилась в Константинополе, но после захвата Византийской империи сарацинами, была вынесена из монастыря неким безымянным книжником. По другой версии, реликвия была эвакуирована греками, спасавшимися от гонений захватчиков.Святыня была пронесена через охваченную войной Византию, через древнюю Лазику (ныне — место проживания этнических грузин-лазов в Турции), и упокоена на территории Самегрело в древнем храме Успения Пресвятой Богородицы монастыря Благовещения, расположенного в нескольких десятках километров от Зугдиди.Последним настоятелем монастыря (до прихода большевиков) был архимандрит Алексий. Благодаря его посланию святыню удалось сохранить и перенести в Зугдидский музей.Последний монах покинул монастырь Благовещения в 1936 году. С тех пор его долго не удавалось вернуть к жизни — большевики осквернили храм, устраивая здесь то склад, то конюшню.В 1989 году Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II вновь освятил территорию монастырского комплекса. Здесь поначалу была приходская церковь, а в 2004 году, опять же, по благословению Патриарха Грузинского, был открыт женский монастырь.Празднование "Влакерноба" восстановилось с 1990 года по благословению Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II и оно отмечается каждый год 15 июля.

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