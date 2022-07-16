https://sputnik-georgia.ru/20220716/gruziya-v-reytinge-luchshikh-pasportov-dlya-puteshestviy-268583184.html

Грузия в рейтинге лучших паспортов для путешествий

Грузия в рейтинге лучших паспортов для путешествий

Грузия заняла 50 место из 199 в мировом рейтинге паспортов консалтинговой компании Henley & Partners основан на данных Международной организации воздушного... 16.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-16T20:01+0400

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Рейтинг IATA измеряется по числу государств, при въезде в которые гражданам страны не требуются визы. Так, граждане Грузии могут ездить без визы в 115 стран, что является лучшим результатом на Южном Кавказе. Согласно рейтингу, с армянским паспортом можно посещать без визы 65 стран, с азербайджанским – 69. В рейтинге лидируют Япония (192), Сингапур(192) и Германия (190).В инфографике Sputnik вы узнаете, какое количество стран могут посетить без визы обладатели паспортов разных стран мира.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, туризм, новости, sputnik, инфографика, грузинский паспорт, инфографика