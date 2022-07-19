https://sputnik-georgia.ru/20220719/v-rossii-sozdali-nanochip-dlya-sverkhbystroy-peredachi-informatsii-268655178.html
В России создали наночип для сверхбыстрой передачи информации
В России создали наночип для сверхбыстрой передачи информации
Разработчики предложили способ увеличить производительность электроники и компьютеров – новый источник оптического излучения 19.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-19T14:01+0400
2022-07-19T14:01+0400
2022-07-19T14:01+0400
ученые
наука
новости
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0b/251135105_0:112:1600:1012_1920x0_80_0_0_4b30bdebf3ebdc7bf0e8ae46ecaa7494.jpg
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Физикам-ученым в России удалось разработать наночип для сверхбыстрой передачи информации, пишет РИА Новости.Проект принадлежит физикам консорциума Центра компетенций НТИ "Фотоника" при ПГНИУ из Алферовского университета. Совместно с петербургскими учеными они предложили способ увеличить производительность электроники и компьютеров – новый источник оптического излучения.Повышение скорости обработки информации – одна из ключевых задач развития вычислительной техники на сегодняшний день, напомнили автора проекта. Для этого широко используется прием параллельной работы многих вычислительных ядер в составе процессора. Но сильнее на общую производительность устройства влияет не скорость работы отдельных ядер, а скорость связи ядер между собой."Так как свет – излучение с высокой скоростью, именно оптические технологии передачи информации самые быстрые. Наибольшая скорость соединения может быть достигнута с помощью оптоволоконных линий. Их широко используют для связи между рабочими станциями, но для внедрения внутри вычислительных устройств их размеры слишком велики", – добавили исследователи.Так, ученые из Академического университета им. Ж. И. Алферова, Политехнического университета Петра Великого, СПбГУ, университета ИТМО и Института аналитического приборостроения предложили оптоэлектронные микрочипы нового поколения: компактные, как классические чипы из металла, и высокоэффективные, как их оптические аналоги."Мы создали уникальный метод формирования оптических наноантенн с помощью сканирующего туннельного микроскопа", – объяснил научный сотрудник лаборатории возобновляемых источников энергии Алферовского университета Денис Лебедев.Ожидается, что полученные результаты позволят разрабатывать оптоэлектронные чипы нового поколения, что, по расчетам ученых, значительно повысит производительность и эффективность современных компьютеров.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0b/251135105_0:0:1497:1123_1920x0_80_0_0_2297b3f19260c87a8c1a4bd56603a546.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ученые, наука, новости, в мире, россия
В России создали наночип для сверхбыстрой передачи информации
Разработчики предложили способ увеличить производительность электроники и компьютеров – новый источник оптического излучения
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik.
Физикам-ученым в России удалось разработать наночип для сверхбыстрой передачи информации, пишет РИА Новости
.
Проект принадлежит физикам консорциума Центра компетенций НТИ "Фотоника" при ПГНИУ из Алферовского университета. Совместно с петербургскими учеными они предложили способ увеличить производительность электроники и компьютеров – новый источник оптического излучения.
"Исследователи создали новый источник оптического излучения. Его размеры сопоставимы с компактными чипами, используемыми в наноэлектронике, но свойства позволяют многократно ускорить передачу информации внутри микросхемы. Результаты работы представили в The Journal of Physical Chemistry Letters", – рассказали агентству разработчики.
Повышение скорости обработки информации – одна из ключевых задач развития вычислительной техники на сегодняшний день, напомнили автора проекта. Для этого широко используется прием параллельной работы многих вычислительных ядер в составе процессора. Но сильнее на общую производительность устройства влияет не скорость работы отдельных ядер, а скорость связи ядер между собой.
"Так как свет – излучение с высокой скоростью, именно оптические технологии передачи информации самые быстрые. Наибольшая скорость соединения может быть достигнута с помощью оптоволоконных линий. Их широко используют для связи между рабочими станциями, но для внедрения внутри вычислительных устройств их размеры слишком велики", – добавили исследователи.
Так, ученые из Академического университета им. Ж. И. Алферова, Политехнического университета Петра Великого, СПбГУ, университета ИТМО и Института аналитического приборостроения предложили оптоэлектронные микрочипы нового поколения: компактные, как классические чипы из металла, и высокоэффективные, как их оптические аналоги.
"Мы создали уникальный метод формирования оптических наноантенн с помощью сканирующего туннельного микроскопа", – объяснил научный сотрудник лаборатории возобновляемых источников энергии Алферовского университета Денис Лебедев.
Ожидается, что полученные результаты позволят разрабатывать оптоэлектронные чипы нового поколения, что, по расчетам ученых, значительно повысит производительность и эффективность современных компьютеров.