https://sputnik-georgia.ru/20220719/v-rossii-sozdali-nanochip-dlya-sverkhbystroy-peredachi-informatsii-268655178.html

В России создали наночип для сверхбыстрой передачи информации

В России создали наночип для сверхбыстрой передачи информации

Разработчики предложили способ увеличить производительность электроники и компьютеров – новый источник оптического излучения 19.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-19T14:01+0400

2022-07-19T14:01+0400

2022-07-19T14:01+0400

ученые

наука

новости

в мире

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0b/251135105_0:112:1600:1012_1920x0_80_0_0_4b30bdebf3ebdc7bf0e8ae46ecaa7494.jpg

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Физикам-ученым в России удалось разработать наночип для сверхбыстрой передачи информации, пишет РИА Новости.Проект принадлежит физикам консорциума Центра компетенций НТИ "Фотоника" при ПГНИУ из Алферовского университета. Совместно с петербургскими учеными они предложили способ увеличить производительность электроники и компьютеров – новый источник оптического излучения.Повышение скорости обработки информации – одна из ключевых задач развития вычислительной техники на сегодняшний день, напомнили автора проекта. Для этого широко используется прием параллельной работы многих вычислительных ядер в составе процессора. Но сильнее на общую производительность устройства влияет не скорость работы отдельных ядер, а скорость связи ядер между собой."Так как свет – излучение с высокой скоростью, именно оптические технологии передачи информации самые быстрые. Наибольшая скорость соединения может быть достигнута с помощью оптоволоконных линий. Их широко используют для связи между рабочими станциями, но для внедрения внутри вычислительных устройств их размеры слишком велики", – добавили исследователи.Так, ученые из Академического университета им. Ж. И. Алферова, Политехнического университета Петра Великого, СПбГУ, университета ИТМО и Института аналитического приборостроения предложили оптоэлектронные микрочипы нового поколения: компактные, как классические чипы из металла, и высокоэффективные, как их оптические аналоги."Мы создали уникальный метод формирования оптических наноантенн с помощью сканирующего туннельного микроскопа", – объяснил научный сотрудник лаборатории возобновляемых источников энергии Алферовского университета Денис Лебедев.Ожидается, что полученные результаты позволят разрабатывать оптоэлектронные чипы нового поколения, что, по расчетам ученых, значительно повысит производительность и эффективность современных компьютеров.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ученые, наука, новости, в мире, россия