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В Грузии успешно борются с траффикингом - Госдеп США
В Грузии успешно борются с траффикингом - Госдеп США
Грузия опережает в борьбе с торговлей людьми 13 стран-членов ЕС 20.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-20T18:20+0400
2022-07-20T18:20+0400
2022-07-20T18:20+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Грузия входит в число 30 лучших стран мира, которые полностью соответствуют стандартам по борьбе с торговлей людьми (траффикинг), результаты ежегодного отчета Государственного департамента США за 2022 год публикует Генпрокуратура Грузии.Кроме того, и в этом году она по прежнему является единственной из стран Восточного партнерства (Грузия, Украина, Молдова, Беларусь, Армения, Азербайджан), занимающих место в первой корзине стран (Tier 1 List) из трех.Госдепартамент США подчеркивает, что Грузия полностью соответствует требованиям борьбы с торговлей людьми и, несмотря на трудности, вызванные пандемией коронавируса, продолжает прилагать решительные и устойчивые усилия в направлении борьбы с торговлей людьми, что приводит к наивысшей оценке страны.В 2022 году при поддержке ОБСЕ и посольства Швейцарии в прокуратуре Грузии были запущены национальные симуляционные тренинги по борьбе с торговлей людьми. Грузия является передовым государством в регионе, где введен этот курс обучения.Также состоялось совместное рабочее совещание прокуроров, судей и следователей, занимающихся вопросами торговли людьми в рамках Межведомственного координационного совета по реализации мер противодействия торговле людьми и при поддержке Международной организации по миграции - IOM.На встрече участники обсудили текущую ситуацию, достижения и проблемы в Грузии в сфере торговли людьми, включая сексуальную и трудовую эксплуатацию, предотвращение случаев детского попрошайничества, уголовное преследование и практические аспекты судебного разбирательства.Борьба с торговлей людьми является одним из приоритетов прокуратуры Грузии, подчеркивается в заявлении, распространенном Генпрокуратурой.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
генеральная прокуратура грузии, новости, грузия, сша, госдепартамент сша
В Грузии успешно борются с траффикингом - Госдеп США
Грузия опережает в борьбе с торговлей людьми 13 стран-членов ЕС
ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Грузия входит в число 30 лучших стран мира, которые полностью соответствуют стандартам по борьбе с торговлей людьми (траффикинг), результаты ежегодного отчета Государственного департамента США за 2022 год публикует Генпрокуратура Грузии.
Согласно отчету Госдепа США, Грузия опережает 13 стран-членов ЕС - Болгарию, Хорватию, Данию, Грецию, Венгрию, Ирландию, Италию, Латвию, Мальту, Польшу, Португалию, Румынию и Словакию.
Кроме того, и в этом году она по прежнему является единственной из стран Восточного партнерства (Грузия, Украина, Молдова, Беларусь, Армения, Азербайджан), занимающих место в первой корзине стран (Tier 1 List) из трех.
Госдепартамент США подчеркивает, что Грузия полностью соответствует требованиям борьбы с торговлей людьми и, несмотря на трудности, вызванные пандемией коронавируса, продолжает прилагать решительные и устойчивые усилия в направлении борьбы с торговлей людьми, что приводит к наивысшей оценке страны.
В 2022 году при поддержке ОБСЕ и посольства Швейцарии в прокуратуре Грузии были запущены национальные симуляционные тренинги по борьбе с торговлей людьми. Грузия является передовым государством в регионе, где введен этот курс обучения.
Также состоялось совместное рабочее совещание прокуроров, судей и следователей, занимающихся вопросами торговли людьми в рамках Межведомственного координационного совета по реализации мер противодействия торговле людьми и при поддержке Международной организации по миграции - IOM.
На встрече участники обсудили текущую ситуацию, достижения и проблемы в Грузии в сфере торговли людьми, включая сексуальную и трудовую эксплуатацию, предотвращение случаев детского попрошайничества, уголовное преследование и практические аспекты судебного разбирательства.
Борьба с торговлей людьми является одним из приоритетов прокуратуры Грузии, подчеркивается в заявлении, распространенном Генпрокуратурой.