https://sputnik-georgia.ru/20220720/v-gruzii-uspeshno-boryutsya-s-traffikingom---gosdep-ssha-268713486.html

В Грузии успешно борются с траффикингом - Госдеп США

В Грузии успешно борются с траффикингом - Госдеп США

Грузия опережает в борьбе с торговлей людьми 13 стран-членов ЕС 20.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-20T18:20+0400

2022-07-20T18:20+0400

2022-07-20T18:20+0400

генеральная прокуратура грузии

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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Грузия входит в число 30 лучших стран мира, которые полностью соответствуют стандартам по борьбе с торговлей людьми (траффикинг), результаты ежегодного отчета Государственного департамента США за 2022 год публикует Генпрокуратура Грузии.Кроме того, и в этом году она по прежнему является единственной из стран Восточного партнерства (Грузия, Украина, Молдова, Беларусь, Армения, Азербайджан), занимающих место в первой корзине стран (Tier 1 List) из трех.Госдепартамент США подчеркивает, что Грузия полностью соответствует требованиям борьбы с торговлей людьми и, несмотря на трудности, вызванные пандемией коронавируса, продолжает прилагать решительные и устойчивые усилия в направлении борьбы с торговлей людьми, что приводит к наивысшей оценке страны.В 2022 году при поддержке ОБСЕ и посольства Швейцарии в прокуратуре Грузии были запущены национальные симуляционные тренинги по борьбе с торговлей людьми. Грузия является передовым государством в регионе, где введен этот курс обучения.Также состоялось совместное рабочее совещание прокуроров, судей и следователей, занимающихся вопросами торговли людьми в рамках Межведомственного координационного совета по реализации мер противодействия торговле людьми и при поддержке Международной организации по миграции - IOM.На встрече участники обсудили текущую ситуацию, достижения и проблемы в Грузии в сфере торговли людьми, включая сексуальную и трудовую эксплуатацию, предотвращение случаев детского попрошайничества, уголовное преследование и практические аспекты судебного разбирательства.Борьба с торговлей людьми является одним из приоритетов прокуратуры Грузии, подчеркивается в заявлении, распространенном Генпрокуратурой.

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генеральная прокуратура грузии, новости, грузия, сша, госдепартамент сша