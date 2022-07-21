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Как рушатся тбилисские "транспортные" традиции
Как рушатся тбилисские "транспортные" традиции
В Тбилиси есть добрая традиция - любой горожанин почтет за честь заплатить за проезд друга, родного или знакомого, которого встретит в общественном транспорте... 21.07.2022, Sputnik Грузия
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Отныне контролеры в муниципальном транспорте грузинской столицы будут штрафовать пассажиров, использующих чужие льготные проездные. Речь идет о карточках со скидками, которые есть у пенсионеров, людей со статусом соцнезащищенных, школьников и прочих категорий. То есть Горсовет Тбилиси установил штраф для тех граждан, кто использует в автобусах, метро и городских канатных дорогах не принадлежащие им пластиковые карты, дающие право на льготный или бесплатный проезд. Если за таким делом поймают, контролер оштрафует владельца проездного или того, кто воспользовался чужой картой, на 20 лари, а сам проездной заблокируют на один год. Такое се ля ви по-грузински!
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грузия, тбилиси, транспорт, транспорт в грузии, общество

Как рушатся тбилисские "транспортные" традиции

11:18 21.07.2022 (обновлено: 11:42 21.07.2022)
© SputnikКак рушатся тбилисские "транспортные" традиции
Как рушатся тбилисские транспортные традиции - Sputnik Грузия, 1920, 21.07.2022
© Sputnik
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В Тбилиси есть добрая традиция - любой горожанин почтет за честь заплатить за проезд друга, родного или знакомого, которого встретит в общественном транспорте, будь то метро, автобус или маршрутка. Сейчас с этим будет посложнее
Отныне контролеры в муниципальном транспорте грузинской столицы будут штрафовать пассажиров, использующих чужие льготные проездные. Речь идет о карточках со скидками, которые есть у пенсионеров, людей со статусом соцнезащищенных, школьников и прочих категорий.
То есть Горсовет Тбилиси установил штраф для тех граждан, кто использует в автобусах, метро и городских канатных дорогах не принадлежащие им пластиковые карты, дающие право на льготный или бесплатный проезд.
Если за таким делом поймают, контролер оштрафует владельца проездного или того, кто воспользовался чужой картой, на 20 лари, а сам проездной заблокируют на один год. Такое се ля ви по-грузински!
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