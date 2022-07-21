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Мэрия Рустави поможет местному футбольному клубу вернуться в Высшую лигу
Мэрия Рустави поможет местному футбольному клубу вернуться в Высшую лигу
Стадион "Рустави" был передан муниципалитету города в ноябре 2018 года и нуждался в капитальном ремонте 21.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-21T15:24+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Мэрия города Рустави совместно с дирекцией местного футбольного клуба осуществляет восстановление центрального стадиона города, а также необходимой для полноценной жизни клуба инфраструктуры, сообщает пресс-служба мэрии.Стадион "Рустави" был передан муниципалитету города в ноябре 2018 года и нуждался в капитальном ремонте. В 2015 году городская футбольная команда "Металлург" сменила название на "Футбольный клуб Рустави" – FC Rustavi. Последние несколько лет команда не может вернуться в Высшую лигу Национального чемпионата Грузии.В настоящее время ведутся восстановительные работы в гостиничном комплексе и столовой стадиона. В обоих зданиях активно идут внутренние ремонтные работы: проектом предусмотрено обустройство санузлов, прокладка новой электропроводки и покраска фасадов."Первый этап инфраструктурных работ начался и близится к завершению. Это очень важно для повседневной работы клуба, ведь для администрации и игроков будут созданы все условия для нормального функционирования клуба", – сказал директор ФК "Рустави" Бачана Цхададзе.Реализация проекта началась в мае этого года и должна завершиться в сентябре. Стоимость работ составляет более 205 тысяч лари (около 70 тысяч долларов).
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Мэрия Рустави поможет местному футбольному клубу вернуться в Высшую лигу
15:24 21.07.2022 (обновлено: 15:26 21.07.2022)
Стадион "Рустави" был передан муниципалитету города в ноябре 2018 года и нуждался в капитальном ремонте
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Мэрия города Рустави совместно с дирекцией местного футбольного клуба осуществляет восстановление центрального стадиона города, а также необходимой для полноценной жизни клуба инфраструктуры, сообщает пресс-служба мэрии.
Стадион "Рустави" был передан муниципалитету города в ноябре 2018 года и нуждался в капитальном ремонте. В 2015 году городская футбольная команда "Металлург" сменила название на "Футбольный клуб Рустави" – FC Rustavi. Последние несколько лет команда не может вернуться в Высшую лигу Национального чемпионата Грузии.
"Мы активно работаем вместе с руководством футбольного клуба "Рустави", чтобы как можно быстрее разработать долгосрочный план развития клуба и в целом футбола в городе. Мы уже начали восстанавливать некоторую инфраструктуру на стадионе, но этого недостаточно. Еще многое предстоит сделать", – рассказала мэр Рустави Нино Лацабидзе.
В настоящее время ведутся восстановительные работы в гостиничном комплексе и столовой стадиона. В обоих зданиях активно идут внутренние ремонтные работы: проектом предусмотрено обустройство санузлов, прокладка новой электропроводки и покраска фасадов.
"Первый этап инфраструктурных работ начался и близится к завершению. Это очень важно для повседневной работы клуба, ведь для администрации и игроков будут созданы все условия для нормального функционирования клуба", – сказал директор ФК "Рустави" Бачана Цхададзе.
Реализация проекта началась в мае этого года и должна завершиться в сентябре. Стоимость работ составляет более 205 тысяч лари (около 70 тысяч долларов).