https://sputnik-georgia.ru/20220721/nuzhno-li-gruzii-svoe-goluboe-toplivo-ili-kak-pressa-osveschaet-ekonomicheskie-problemy-268750165.html

Нужно ли Грузии свое "голубое топливо", или как пресса освещает экономические проблемы

Нужно ли Грузии свое "голубое топливо", или как пресса освещает экономические проблемы

Вопрос о газе, вроде бы, абсурдный. Он сегодня и топливо, и сырье, и атрибут политического влияния. Но в Грузии, считает колумнист Sputnik, публичные... 21.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-21T19:34+0400

2022-07-21T19:34+0400

2022-07-21T19:49+0400

грузия

экономика

аналитика

газ

тарифы на газ

колумнисты

обзор сми

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24817/01/248170122_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_45d2cfe266753225872bcecfaec2e271.jpg

На прошлой неделе было объявлено об открытии в Грузии газового месторождения с подтвержденными запасами в 16 миллиардов кубометров.Начнем с того, что в Грузии добыча природного газа в число таких приоритетов, по-видимому, не входит. Во всяком случае, о разведанном близ Тбилиси газовом месторождении вяло написали только "Сакартвелос Республика" (13-14.07) и "Резонанси" (13.07). Первая просто пересказала обнародованную в телеэфире информацию начальника Национального газового агентства Георгия Татишвили. Вторая, правда, не поленилась добавить комментарии специалистов: это не сенсационное открытие, хоть и довольно важное.Поскольку мы не геологоразведчики, отношение к недрам волнует нас не меньше, чем их полезные запасы. Потому попробуем понять за словосочетанием "довольно важное", которое слово тут ключевое – "довольно" или "важное"? Безусловно, многое при этом зависит от контекста и от того, с какого ракурса смотреть.В Грузии обнаружили крупное газовое месторождение >>Ясное дело, 16 млрд. кубометров в сравнении с запасами солидных газовых месторождений, это капля в океане. Но трудно не согласиться и с энергетиком Мурманом Маргвелашвили ("Резонанси", 13.07) – в импортозависимой стране любое новое месторождение крайне важно. По чисто арифметическим подсчетам, этого объема нам бы хватило на промышленное и коммерческое потребление природного газа в течение примерно восьми лет. Что, кстати сказать, немало.Однако на практике так не делается, и о полном импортозамещении речь, понятно, не идет. Цель в другом – разумно увеличить долю собственного топлива в общем объеме его потребления. Если, скажем, довести ее до 10%, это, по мнению профессионалов, станет многолетним подспорьем для всей грузинской экономики. А также для населения. Почему? Особенно гадать не нужно: при грамотном отношении собственный продукт всегда обходится дешевле импортного. Что, согласитесь, переводит вопрос из плоскости статистической в социальную и политическую.Разведку потенциальных месторождений нефти и паза в Грузии не прекращали вести, даже невзирая на скудость обнаруженных ресурсов. В одно время стали поговаривать, что стратегические запасы в стране есть, но их (как бы, по примеру США) решено приберечь до лучших времен. Очень хотелось бы верить, но журналисту трудно судить, так ли это на самом деле. Бывший депутат, энергетик Реваз Аревеладзе констатирует, что в стране в общей сложности разведаны запасы газа объемом в 100 млрд. кубометров, и 100 - это, конечно, не 16.OMV Petrom начнет добычу газа у берегов Грузии к 2025 году >>Вот только разбросанность месторождений, по свидетельству хозяйственников и специалистов, делала добычу нерентабельной. При нынешней острейшей нехватке "голубого топлива" и катастрофическом росте мировых цен на него вопросы такого рода очевидно заслуживают дополнительного экономического, технического, социального осмысления.Правда, речь сейчас о другом – о том, как их освещает грузинская пресса? И почему журналисты оживляются, как правило, лишь тогда, когда из-за неграмотной эксплуатации где-то произошла утечка или взрыв, вызвавший разрушения и жертвы? Читатель и телезритель подобные сюжеты глотает взахлеб! Точно так же с подступающим сквозь тягучий озноб любопытством поглощает бесконечные угрозы о повышении тарифов.Причем, газ тут не исключение. Возьмем, к примеру, проблемы гидроэнергетики. В центре ажиотажного внимания прессы они оказались, лишь когда понадобилось придать дополнительную интригу акциям протеста против строительства Намахвани ГЭС. О проблемах "Боржоми" журналисты активно писали, когда забастовка сотрудников предприятия приняла перманентный характер. А о ткибульских шахтах медиа, как правило, вспоминает после очередного несчастного случая.Таков, увы, стиль грузинской рыночной журналистики, которая с рыночной экономикой связана очень условно. Не считая "Резонанси" с ее еженедельным бизнес-выпусками, грузинские издания квалифицированно и интересно многие жизненно важные экономические направлениях почти не освещают. Не говоря об острых социальных проблемах, из которых денно и нощно безуспешно пытается выкарабкаться значительная часть населения страны. А если и пишут, то крайне однобоко, однообразно и скучно.Грузия начнет добывать газ в 2024 году >>Легче всего, конечно, обвинить журналистов в некомпетентности. Но в это слабо верится на фоне того, как искусно газеты и телеканалы, особенно оппозиционные, умеют раздуть сенсацию из нескольких десятков протестующих, рисуя картину конца света. И уж точно нашим журналистам на откажешь в таланте, когда они живо и даже трепетно освещают какой-нибудь крупный скандал. Это увлекательно, но крайне неконструктивно, удовлетворяет нездоровые аппетиты обывателя, но государству и обществу не приносит абсолютно никакой пользы.И дело тут, скорее, не в журналистике, а в общем стиле поведения. Может ли у общественности появиться доверие к дебатам оппозиции и власти, если в процессе ожесточенной перепалки начисто игнорируется, скажем, такой важный аргумент, как показатель экономического роста. Не хотелось бы верить, что оппозиция готова обрадоваться дефолту! Но и правительство, тут и там кичась, например, возросшими доходами от транзита, не торопится посвящать прессу и граждан в детали того, как распорядится полученной прибылью.Угрозы, несчастья, неопределенность, недосказанность стали, как ни печально, эффективным приемом подавления социальной инициативы. А политический протест превратился у нас едва ли не в единственную форму поддержания активности грузинского общества. Этим охотно пользуются и власть, и оппозиция, и журналисты, и эксперты…Грузия может обогатиться за счет экспорта пресной воды – эксперты >>Возвращаясь к проблеме природного газа, уверяю – функционируй в Грузии хотя бы несколько относительно крупных газовых месторождений, вопрос давно бы стал объектом пристального политического внимания. К сожалению, оно бы было продиктовано не интересами развития экономики или решения социальных проблем. Для критической массы грузинских политиков важно другое – появилась бы реальная возможность спекулировать на передаче кому-нибудь рычагов влияния.Да, передать, ибо никто, скорее всего, не захочет забивать себе голову такими сложными комбинациями. Политика у нас из активной и эффективной разновидности общественной деятельности давно превратилась в кустарный способ обустройства персональных благ. Откуда ж взяться конструктивным идеям?Порой создается впечатление, что политиков наших, раз уж мы отталкиваемся от "голубого топлива", волнует, образно говоря, наличие газа только в их личных зажигалках. Или, выражаясь еще метафоричней, когда этот газ можно поджечь в нужный момент, как факел.Иное дело, в каком направлении такой факел подсвечивает путь?! Впрочем, судя по всему, это мало кого заботит всерьез.По материалам грузинской прессыМнение автора может не совпадать с позицией редакции

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Гоги Вардзиели https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23685/92/236859276_0:70:499:570_100x100_80_0_0_6091e44ab3eb0252bfd15aad628cc462.jpg

Гоги Вардзиели https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23685/92/236859276_0:70:499:570_100x100_80_0_0_6091e44ab3eb0252bfd15aad628cc462.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Гоги Вардзиели https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23685/92/236859276_0:70:499:570_100x100_80_0_0_6091e44ab3eb0252bfd15aad628cc462.jpg

грузия, экономика, аналитика, газ, тарифы на газ, колумнисты, обзор сми