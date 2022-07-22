https://sputnik-georgia.ru/20220722/v-gruzii-sredniy-uroven-demokratii---issledovanie-268782821.html

В Грузии средний уровень демократии - исследование

В Грузии средний уровень демократии - исследование

По показателю свободы политических партий Грузия опередила многие страны Евросоюза и НАТО 22.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-22T17:42+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Грузия является страной со средним уровнем демократии, согласно исследованию Международного института демократии и содействия выборам (IDEA) за 2021 год.Индекс состояния демократии был составлен на основании пяти главных атрибутов и 16 податрибутов. Наивысшую оценку Грузия получила в категории "Представительное правление", а именно по таким показателям, как инклюзивное избирательное право, избранное правительство и свободные политические партии.По показателю свободы политических партий Грузия заняла 35-е место в мире и 19-е место в двадцатке лучших в Европе, опередив многие страны Евросоюза и НАТО, в том числе все страны Балтии.В остальных четырех главных атрибутах - фундаментальные права, беспристрастное управление, подотчетность правительства и активное участие - Грузия получила среднюю оценку. Грузия, согласно исследованию, находится в числе 15 стран, добившихся устойчивого и значительного прогресса на пути к демократизации за последние 10 лет.Международная организация оценила уровень демократии в 173 государствах и территориях мира.В исследовании страны делятся на 5 категорий: демократия высокого уровня; демократия среднего уровня; низкая демократия; гибридный режим; автократия.Международный институт демократии и содействия выборам - это межправительственная организация, созданная в 1995 году с государствами-членами, целью которой является поддержка устойчивой демократии во всем мире и содействие развитию институтов и культуры демократии. В его состав входят 33 государства.

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