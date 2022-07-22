https://sputnik-georgia.ru/20220722/whatsapp-snyal-vazhnoe-ogranichenie-dlya-ios-i-android--podrobnosti-268763562.html
WhatsApp снял важное ограничение для iOS и Android – подробности
WhatsApp снял важное ограничение для iOS и Android – подробности
Опция на данный момент доступна при переходе с Android-устройства на iPhone 22.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-22T11:21+0400
2022-07-22T11:21+0400
2022-07-22T11:25+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Популярный мессенджер WhatsApp официально представил опцию кроссплатформенной передачи чатов между iOS и Android. Подробная инструкция для функции появилась на сайте мессенджера.Данным методом можно передать информацию об учетной записи, фотографию профиля, индивидуальные и групповые чаты, историю чатов, медиа-файлы и настройки мессенджера. При этом историю вызовов WhatsApp или платежные сообщения (функция доступна не на всех рынках) импортировать нельзя.Напомним, WhatsApp часто критиковали за отсутствия быстрого импорта между разными операционными системами. Всего лишь недавно мессенджер разрешил связанным гаджетам получать доступ, отправлять и получать сообщения, когда хост-устройство находится без сим-карты.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, в мире, общество
WhatsApp снял важное ограничение для iOS и Android – подробности
11:21 22.07.2022 (обновлено: 11:25 22.07.2022)
Опция на данный момент доступна при переходе с Android-устройства на iPhone
ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik.
Популярный мессенджер WhatsApp официально представил опцию кроссплатформенной передачи чатов между iOS и Android. Подробная инструкция для функции появилась
на сайте мессенджера.
Отмечается, что опция на данный момент доступна во время перехода с Android-устройства на iPhone. Для этого пользователю придется установить специальный софт, обновить ПО на обоих смартфонах до последней версии и использовать тот же номер телефона, на который была зарегистрирована учетка WhatsApp на старом устройстве.
Данным методом можно передать информацию об учетной записи, фотографию профиля, индивидуальные и групповые чаты, историю чатов, медиа-файлы и настройки мессенджера. При этом историю вызовов WhatsApp или платежные сообщения (функция доступна не на всех рынках) импортировать нельзя.
Напомним, WhatsApp часто критиковали за отсутствия быстрого импорта между разными операционными системами. Всего лишь недавно мессенджер разрешил связанным гаджетам получать доступ, отправлять и получать сообщения, когда хост-устройство находится без сим-карты.