https://sputnik-georgia.ru/20220722/whatsapp-snyal-vazhnoe-ogranichenie-dlya-ios-i-android--podrobnosti-268763562.html

WhatsApp снял важное ограничение для iOS и Android – подробности

WhatsApp снял важное ограничение для iOS и Android – подробности

Опция на данный момент доступна при переходе с Android-устройства на iPhone 22.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-22T11:21+0400

2022-07-22T11:21+0400

2022-07-22T11:25+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Популярный мессенджер WhatsApp официально представил опцию кроссплатформенной передачи чатов между iOS и Android. Подробная инструкция для функции появилась на сайте мессенджера.Данным методом можно передать информацию об учетной записи, фотографию профиля, индивидуальные и групповые чаты, историю чатов, медиа-файлы и настройки мессенджера. При этом историю вызовов WhatsApp или платежные сообщения (функция доступна не на всех рынках) импортировать нельзя.Напомним, WhatsApp часто критиковали за отсутствия быстрого импорта между разными операционными системами. Всего лишь недавно мессенджер разрешил связанным гаджетам получать доступ, отправлять и получать сообщения, когда хост-устройство находится без сим-карты.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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