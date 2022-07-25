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Деполяризация и другие условия ЕС: правящая партия Грузии критикует оппозицию

Деполяризация и другие условия ЕС: правящая партия Грузии критикует оппозицию

По словам главы парламентского комитета по внешним связям, три оппозиционные партии живут в альтернативной реальности 25.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-25T15:06+0400

2022-07-25T15:06+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Параллельная работа оппозиции над выполнением 12 условий Евросоюза выпала из конституционного формата, заявил первый вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров парламентского большинства Гия Вольский.Оппозиционная партия "Стратегия Агмашенебели" с 25 июля начала рабочие встречи с парламентской оппозицией, представителями фракций, независимыми депутатами, неправительственным сектором и экспертами по 12 пунктам Евросоюза отдельно от правящей партии. К ним присоединились партии "Лело для Грузии" и "Единое национальное движение".По словам вице-спикера, у оппозиции не получилось устроить в стране революцию, поэтому участвовать в рабочем процессе в рамках конституции было бы для них своего рода шагом назад."Стратегический план радикальной оппозиции, именуемый революцией, провалился. И после провала ожидалось, что они откажутся от работы в парламентских форматах. Это попытка сохранить режим поляризации", – сказал Вольский.По словам главы парламентского комитета по внешним связям Николоза Самхарадзе, три оппозиционные партии живут в альтернативной реальности."Непонятно, как три оппозиционные партии, не имеющие 1/3 голосов в парламенте, могут начать процесс, когда правящая партия уже начала процесс с участием других оппозиционных партий, неправительственных организаций и заинтересованных лиц. Все это является откровенной попыткой дискредитировать рабочий процесс", – сказал Самхарадзе.По словам депутата, европарламентарии, которые несколько дней назад посетили Грузию, четко заявили, что оппозиция должна присоединиться к обсуждениям в уже укомплектованных "Грузинской мечтой" рабочих группах."Грузинская мечта" озвучила свой план по выполнению условий Евросоюза 1 июля. На данном этапе предусмотрена работа над соответствующими законопроектами в парламентских комиссиях. Оппозиционные партии "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели" и "Лело" отказались от обсуждений в таком формате.Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, в том числе достигнута деполяризация.

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политика, грузия, новости, грузинская мечта, европарламент