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Грузия принимает Всемирный конгресс сравнительного литературоведения

Грузия принимает Всемирный конгресс сравнительного литературоведения

В Тбилиси собрались ведущие мировые критики, литературоведы, культурологи, переводчики и писатели 25.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-25T12:29+0400

2022-07-25T12:29+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Всемирный конгресс сравнительного литературоведения с участием ведущих литературоведов и критиков из разных стран проходит в эти дни в столице Грузии.Международная ассоциация сравнительной литературы (ICLA) была основана в 1954 году. Ассоциация продвигает изучение литературы с международной точки зрения. Международные конгрессы проводятся каждые три года.В рамках мероприятия ведущие мировые критики, литературоведы, культурологи, переводчики и писатели уже встретились с поэтом Дато Маградзе в доме-музее Ильи Чавчавадзе.В конгрессе принимают участие и грузинские литературоведы, которые являются членами Грузинской организации Всемирной ассоциации сравнительного литературоведения (GCLA).Конгресс проводится в сотрудничестве с Тбилисским государственным университетом имени Иване Джавахишвили и Институтом грузинской литературы им. Шота Руставели.

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