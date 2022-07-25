https://sputnik-georgia.ru/20220725/okatili-vodoy-iz-shlanga-kak-v-gruzii-otmetili-prazdnik-vardavar---foto-268844050.html

Окатили водой из шланга: как в Грузии отметили праздник Вардавар - фото

Окатили водой из шланга: как в Грузии отметили праздник Вардавар - фото

В батумской армянской церкви Сурб Пркич отметили праздник Вардавар или Праздник Преображения. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как в воскресенье в центре... 25.07.2022, Sputnik Грузия

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Праздник Преображения Иисуса Христа или Вардавар - один из главных праздников для Армянской церкви. В грузинском курортном городе Батуми его отмечают ежегодно вместе с традиционным обливанием водой.

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