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Окатили водой из шланга: как в Грузии отметили праздник Вардавар - фото
Окатили водой из шланга: как в Грузии отметили праздник Вардавар - фото
В батумской армянской церкви Сурб Пркич отметили праздник Вардавар или Праздник Преображения. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как в воскресенье в центре... 25.07.2022, Sputnik Грузия
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Праздник Преображения Иисуса Христа или Вардавар - один из главных праздников для Армянской церкви. В грузинском курортном городе Батуми его отмечают ежегодно вместе с традиционным обливанием водой.
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Окатили водой из шланга: как в Грузии отметили праздник Вардавар - фото

12:05 25.07.2022
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В батумской армянской церкви Сурб Пркич отметили праздник Вардавар или Праздник Преображения. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как в воскресенье в центре Батуми проходило традиционное обливание водой
Праздник Преображения Иисуса Христа или Вардавар - один из главных праздников для Армянской церкви. В грузинском курортном городе Батуми его отмечают ежегодно вместе с традиционным обливанием водой.
© photo: Sputnik / Stringer

Вардавар ("Праздник роз") — армянский традиционный праздник в честь Преображения Господня

Вардавар (&quot;Праздник роз&quot;) — армянский традиционный праздник в честь Преображения Господня - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Вардавар ("Праздник роз") — армянский традиционный праздник в честь Преображения Господня

© photo: Sputnik / Stringer

Вардавар отмечается через 14 недель после Пасхи и известен своим обычаем обливания водой

Вардавар отмечается через 14 недель после Пасхи и известен своим обычаем обливания водой - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Вардавар отмечается через 14 недель после Пасхи и известен своим обычаем обливания водой

© photo: Sputnik / Stringer

Хотя символом праздника является не только традиционное обливание водой друг друга, но и букеты из красных или алых роз

Хотя символом праздника является не только традиционное обливание водой друг друга, но и букеты из красных или алых роз - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Хотя символом праздника является не только традиционное обливание водой друг друга, но и букеты из красных или алых роз

© photo: Sputnik / Stringer

По одной из версий, Вардавар связан с культом Астхик - богини любви и красоты

По одной из версий, Вардавар связан с культом Астхик - богини любви и красоты - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

По одной из версий, Вардавар связан с культом Астхик - богини любви и красоты

© photo: Sputnik / Stringer

Также Вардавар связывается с Анаит - богиней плодородия и любви, отсюда и традиционное обливание водой друг друга

Также Вардавар связывается с Анаит - богиней плодородия и любви, отсюда и традиционное обливание водой друг друга - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Также Вардавар связывается с Анаит - богиней плодородия и любви, отсюда и традиционное обливание водой друг друга

© photo: Sputnik / Stringer

В ряду армянских традиционных праздников, Вардавар - это самый большой летний праздник, один из самых любимых у армян

В ряду армянских традиционных праздников, Вардавар - это самый большой летний праздник, один из самых любимых у армян - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

В ряду армянских традиционных праздников, Вардавар - это самый большой летний праздник, один из самых любимых у армян

© photo: Sputnik / Stringer

Вот так во время Вардавара ритуальное обливание водой переросло в шумную детскую игру в поливалки

Вот так во время Вардавара ритуальное обливание водой переросло в шумную детскую игру в поливалки - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Вот так во время Вардавара ритуальное обливание водой переросло в шумную детскую игру в поливалки

© photo: Sputnik / Stringer

Вардавар вообще в городской среде многими воспринимается как детский праздник

Вардавар вообще в городской среде многими воспринимается как детский праздник - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Вардавар вообще в городской среде многими воспринимается как детский праздник

© photo: Sputnik / Stringer

Дети обычно так и говорят - "играть в Вардавар", то есть весело обливать себя и прохожих водой

Дети обычно так и говорят - &quot;играть в Вардавар&quot;, то есть весело обливать себя и прохожих водой - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Дети обычно так и говорят - "играть в Вардавар", то есть весело обливать себя и прохожих водой

© photo: Sputnik / Stringer

Одним из важных атрибутов праздника являются розы: лепестками роз освящают ритуальную воду, также благословляют и освящают букеты роз и раздают участникам

Одним из важных атрибутов праздника являются розы: лепестками роз освящают ритуальную воду, также благословляют и освящают букеты роз и раздают участникам - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Одним из важных атрибутов праздника являются розы: лепестками роз освящают ритуальную воду, также благословляют и освящают букеты роз и раздают участникам

© photo: Sputnik / Stringer

В разгар лета во время Вардавара, помимо обливания водой, также освящаются абрикосы и яблоки, которые раздаются участникам праздника

В разгар лета во время Вардавара, помимо обливания водой, также освящаются абрикосы и яблоки, которые раздаются участникам праздника - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

В разгар лета во время Вардавара, помимо обливания водой, также освящаются абрикосы и яблоки, которые раздаются участникам праздника

© photo: Sputnik / Stringer

Каждый праздник начинается с ритуала возжжения ритуального огня, освящения воды, веток или плодов

Каждый праздник начинается с ритуала возжжения ритуального огня, освящения воды, веток или плодов - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

Каждый праздник начинается с ритуала возжжения ритуального огня, освящения воды, веток или плодов

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