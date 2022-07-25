Окатили водой из шланга: как в Грузии отметили праздник Вардавар - фото
Вардавар ("Праздник роз") — армянский традиционный праздник в честь Преображения Господня
Вардавар ("Праздник роз") — армянский традиционный праздник в честь Преображения Господня
Вардавар отмечается через 14 недель после Пасхи и известен своим обычаем обливания водой
Вардавар отмечается через 14 недель после Пасхи и известен своим обычаем обливания водой
Хотя символом праздника является не только традиционное обливание водой друг друга, но и букеты из красных или алых роз
Хотя символом праздника является не только традиционное обливание водой друг друга, но и букеты из красных или алых роз
По одной из версий, Вардавар связан с культом Астхик - богини любви и красоты
По одной из версий, Вардавар связан с культом Астхик - богини любви и красоты
Также Вардавар связывается с Анаит - богиней плодородия и любви, отсюда и традиционное обливание водой друг друга
Также Вардавар связывается с Анаит - богиней плодородия и любви, отсюда и традиционное обливание водой друг друга
В ряду армянских традиционных праздников, Вардавар - это самый большой летний праздник, один из самых любимых у армян
В ряду армянских традиционных праздников, Вардавар - это самый большой летний праздник, один из самых любимых у армян
Вот так во время Вардавара ритуальное обливание водой переросло в шумную детскую игру в поливалки
Вот так во время Вардавара ритуальное обливание водой переросло в шумную детскую игру в поливалки
Вардавар вообще в городской среде многими воспринимается как детский праздник
Вардавар вообще в городской среде многими воспринимается как детский праздник
Дети обычно так и говорят - "играть в Вардавар", то есть весело обливать себя и прохожих водой
Дети обычно так и говорят - "играть в Вардавар", то есть весело обливать себя и прохожих водой
Одним из важных атрибутов праздника являются розы: лепестками роз освящают ритуальную воду, также благословляют и освящают букеты роз и раздают участникам
Одним из важных атрибутов праздника являются розы: лепестками роз освящают ритуальную воду, также благословляют и освящают букеты роз и раздают участникам
В разгар лета во время Вардавара, помимо обливания водой, также освящаются абрикосы и яблоки, которые раздаются участникам праздника
В разгар лета во время Вардавара, помимо обливания водой, также освящаются абрикосы и яблоки, которые раздаются участникам праздника
Каждый праздник начинается с ритуала возжжения ритуального огня, освящения воды, веток или плодов
Каждый праздник начинается с ритуала возжжения ритуального огня, освящения воды, веток или плодов