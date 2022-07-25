https://sputnik-georgia.ru/20220725/pochemu-gruziny-ne-mogut-snyat-zhile-v-tbilisi-situatsiya-na-rynke-nedvizhimosti-268850029.html

Почему грузины не могут снять жилье в Тбилиси? Ситуация на рынке недвижимости

Почему грузины не могут снять жилье в Тбилиси? Ситуация на рынке недвижимости

С марта этого года в Грузию прибыло более 120 тысяч иностранцев из России, Украины и Беларуси. Многие из них остались жить в Грузии, что спровоцировало резкий... 25.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-25T13:21+0400

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Аренда квартиры с одной спальней в элитном районе Ваке раньше обходилась в 300 долларов, сейчас – около тысячи. Цены взлетели повсеместно – как в центре, так и на окраинах. Даже в спальных районах снять квартиру обойдется теперь примерно в 250 долларов. При средней зарплате в Грузии в 500 долларов теперь не каждый местный житель может позволить себе съемное жилье в столице.Например, иногородних студентов проблема коснулась в первую очередь. В начале лета Тбилисский государственный университет захлестнули акции протеста. Студенты требовали предоставить жилье либо возможность сдавать сессию в режиме онлайн. Сейчас каникулы, но молодежь грозится продолжить протесты осенью, если ситуация не изменится.Эксперты затрудняются ответить, что будет на рынке недвижимости в ближайшее время, но уверены, что конец лета станет переломным моментом.

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