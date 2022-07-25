https://sputnik-georgia.ru/20220725/situatsiya-na-rynke-zerna-v-gruzii-i-v-mire-268865670.html

Ситуация на рынке зерна в Грузии и в мире

Ситуация на рынке зерна в Грузии и в мире

Во всем мире ожидается сокращение производства и потребления пшеницы 25.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-25T20:33+0400

2022-07-25T20:33+0400

2022-07-25T20:33+0400

в мире

экономика

зерно

инфографика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/19/268865172_0:54:1410:847_1920x0_80_0_0_e19a1f82d3c1268a340afc06e160cfbd.png

Если в сезон 2021-2022 года производство пшеницы составило 776,8 млн тонн, то в 2022-2023 годы прогнозируется на уровне 770,8 млн тонн, то есть сократится примерно на шесть млн тонн (0,7%). Между тем, спрос на культуру в целом по миру на следующий зерновой сезон ожидается на уровне 768,6 млн тонн, при том, что в сезон 2021-2022 года потребления пшеницы составило 771,7 млн тонн.В инфографике Sputnik вы узнаете крупнейших поставщиков и покупателей пшеницы.Что касается Грузии, то, согласно распоряжению правительства, 4 июля Грузия прекратила экспорт пшеницы и ячменя. Запрет на экспорт касается сделок, заключенных с 4 июля 2022 года, и будет действовать до 1 июля 2023 года. Как поясняется в распоряжении, решение о запрете экспорта было принято исходя из проблем с безопасностью продовольствия, связанных с событиями на УкраинеНа сегодняшний день уровень самообеспечения Грузии пшеницей лишь 15%. Власти планируют в ближайшие годы увеличить этот показатель до 50%.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, экономика, зерно, инфографика, инфографика