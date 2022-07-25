https://sputnik-georgia.ru/20220725/v-gruzii-prodolzhayut-rasti-tseny-na-zhile-novye-dannye-268807472.html

В Грузии продолжают расти цены на жилье: новые данные

В Грузии продолжают расти цены на жилье: новые данные

Индекс цен на жилую недвижимость отражает динамику цен и охватывает новостройки и строящуюся недвижимость в столице Грузии 25.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-25T09:01+0400

2022-07-25T09:01+0400

2022-07-25T09:01+0400

национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Годовой индекс цен на новое жилье во втором квартале 2022 года в Тбилиси вырос на 4,5%, при этом, по сравнению с первым кварталом того же года, цены выросли на 0,7%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".Индекс цен на жилую недвижимость отражает динамику цен и охватывает новостройки и строящуюся недвижимость в Тбилиси.По сравнению со среднегодовым показателем 2020 года, индекс цен на новое жилье в первом квартале вырос на 13,9%.Текущий обменный курс лари к доллару составляет 2,79 GEL/$1.Согласно данным "Сакстата", цены на новые построенные квартиры в Тбилиси во втором квартале 2022 года, по сравнению с первым кварталом того же года, выросли на 0,7%, а по сравнению с ценами за второй квартал 2021 года – на 8,2%.Цены на квартиры в новостройках Тбилиси Цены на новые дома в Тбилиси во втором квартале 2022 года, по сравнению с первым кварталом того же года, упали на 2,4%, а по сравнению со вторым кварталом 2021 года стали ниже на 3,5%Цены на новые дома в ТбилисиСогласно исследованию "Сакстата", средняя цена во втором квартале 2022 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 2 216 лари, белого – 2 505, а зеленого – 2 920.Во втором квартале 2021 года цены были следующими: черный каркас – 2 280 лари за квадратный метр, белый каркас – 2 664 лари, а зеленый каркас – 3 077 лари.Индекс цен является важным индикатором макроэкономической и финансовой стабильности, им чаще всего пользуются Нацбанк Грузии и частные девелоперы.Он служит, с одной стороны, для оценки развития и рисков рынка недвижимости, а с другой – для установки и оценки связей рынка недвижимости и финансовой стабильности.

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национальная служба статистики грузии "сакстат", цены на недвижимость в тбилиси, грузия, экономика, новости, тбилиси, сакстат