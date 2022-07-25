https://sputnik-georgia.ru/20220725/v-kakom-rayone-tbilisi-vy-by-khoteli-imet-nedvizhimost-268856792.html
В каком районе Тбилиси вы бы хотели иметь недвижимость?
В каком районе Тбилиси вы бы хотели иметь недвижимость?
25.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-25T17:10+0400
2022-07-25T17:10+0400
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2022
Новости
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В каком районе Тбилиси вы бы хотели иметь недвижимость?
© photo: Sputnik / StringerВид на город Тбилиси - район Ваке, проспект Ильи Чавчавадзе
© photo: Sputnik / Stringer