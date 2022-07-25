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В каком районе Тбилиси вы бы хотели иметь недвижимость?
В каком районе Тбилиси вы бы хотели иметь недвижимость?
25.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-25T17:10+0400
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В каком районе Тбилиси вы бы хотели иметь недвижимость?

17:10 25.07.2022
© photo: Sputnik / StringerВид на город Тбилиси - район Ваке, проспект Ильи Чавчавадзе
Вид на город Тбилиси - район Ваке, проспект Ильи Чавчавадзе - Sputnik Грузия, 1920, 25.07.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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