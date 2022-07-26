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Батумский бульвар представлен на "туристический Оскар" World Travel Awards
Батумский бульвар представлен на "туристический Оскар" World Travel Awards
Церемония вручения награды пройдет в Батуми в 2023 году 26.07.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Батумский бульвар представлен в этом году на престижную международную премию World Travel Awards вместе с городом Батуми (Аджария), говорится в сообщении Департамента туризма и курортов региона.На важнейшем мероприятии индустрии туризма Батумский бульвар представлен наряду с такими достопримечательностями, как Эйфелева башня, Букингемский дворец, Саграда Фамилия, Колизей, Акрополь.Что касается Батуми, то и в этом году он будет бороться за престижную награду в области быстроразвивающихся турнаправлений Европы. С 2019 года Батуми не уступает награду World Travel Awards.Церемония вручения награды World Travel Awards, известной как "туристический Оскар", состоится в Батуми в 2023 году. В рамках мероприятия Батуми посетят ведущие специалисты из разных стран мира – представители гостиничного и ресторанного бизнеса, туристических агентств, госорганизаций и СМИ.Батуми будет упоминаться как европейский партнер на всех конкурсах World Travel Awards, которые будут проводиться не только в Европе, но и на других континентах.В 2019-2020 годах Батуми получил престижную награду World Travel Awards как самое быстрорастущее туристическое направление в Европе.Премия World Travel Awards проводится с 1993 года. Сотни номинаций и тысячи номинантов распределяются по разным категориям, континентам и странам. Сюда входят ведущие отели, туристические агентства, туристические достопримечательности, направления, туроператоры, а также судоходные, автомобильные и авиатранспортные компании.
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батуми, европа, новости, грузия, туризм, туризм в грузии

Батумский бульвар представлен на "туристический Оскар" World Travel Awards

17:07 26.07.2022 (обновлено: 17:52 26.07.2022)
© photo: Sputnik / StringerСкульптура Али и Нино на фоне колеса обозрения на батумском бульваре
Скульптура Али и Нино на фоне колеса обозрения на батумском бульваре - Sputnik Грузия, 1920, 26.07.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Церемония вручения награды пройдет в Батуми в 2023 году
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Батумский бульвар представлен в этом году на престижную международную премию World Travel Awards вместе с городом Батуми (Аджария), говорится в сообщении Департамента туризма и курортов региона.
© Ajara Tourism DepartmentБатумский бульвар
Батумский бульвар - Sputnik Грузия, 1920, 26.07.2022
Батумский бульвар
© Ajara Tourism Department
На важнейшем мероприятии индустрии туризма Батумский бульвар представлен наряду с такими достопримечательностями, как Эйфелева башня, Букингемский дворец, Саграда Фамилия, Колизей, Акрополь.
© Ajara Tourism DepartmentБатумский бульвар
Батумский бульвар - Sputnik Грузия, 1920, 26.07.2022
Батумский бульвар
© Ajara Tourism Department
Что касается Батуми, то и в этом году он будет бороться за престижную награду в области быстроразвивающихся турнаправлений Европы. С 2019 года Батуми не уступает награду World Travel Awards.
© Ajara Tourism DepartmentБатумский бульвар
Батумский бульвар - Sputnik Грузия, 1920, 26.07.2022
Батумский бульвар
© Ajara Tourism Department
Церемония вручения награды World Travel Awards, известной как "туристический Оскар", состоится в Батуми в 2023 году. В рамках мероприятия Батуми посетят ведущие специалисты из разных стран мира – представители гостиничного и ресторанного бизнеса, туристических агентств, госорганизаций и СМИ.
© Ajara Tourism DepartmentБатумский бульвар
Батумский бульвар - Sputnik Грузия, 1920, 26.07.2022
Батумский бульвар
© Ajara Tourism Department
Батуми будет упоминаться как европейский партнер на всех конкурсах World Travel Awards, которые будут проводиться не только в Европе, но и на других континентах.
© Ajara Tourism DepartmentБатумский бульвар
Батумский бульвар - Sputnik Грузия, 1920, 26.07.2022
Батумский бульвар
© Ajara Tourism Department
В 2019-2020 годах Батуми получил престижную награду World Travel Awards как самое быстрорастущее туристическое направление в Европе.
© Ajara Tourism DepartmentБатумский бульвар
Батумский бульвар - Sputnik Грузия, 1920, 26.07.2022
Батумский бульвар
© Ajara Tourism Department
Премия World Travel Awards проводится с 1993 года. Сотни номинаций и тысячи номинантов распределяются по разным категориям, континентам и странам. Сюда входят ведущие отели, туристические агентства, туристические достопримечательности, направления, туроператоры, а также судоходные, автомобильные и авиатранспортные компании.
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