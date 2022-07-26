https://sputnik-georgia.ru/20220726/covid-statistika-v-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-za-nedelyu-268882101.html

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе за неделю

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе за неделю

Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в грузинской столице 26.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-26T14:22+0400

2022-07-26T14:22+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Грузинские медики из 10 253 новых случая коронавируса, выявленных в стране за последнюю неделю, в Тбилиси зафиксировали 5 904 факта заражения, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последнюю неделю сделано 74 245 тестов на коронавирус, 64 452 – на антиген, 9 793 – ПЦР-теста.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 686 218 случаев инфицирования. За последнюю неделю в Грузии от коронавируса выздоровели 7 508 человек.За последнюю неделю из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались пять пациентов. С начала пандемии – 16 859.Показатель положительности тестирования за семь дней – 13,81%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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2022

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грузия, общество, новости, коронавирус covid-19