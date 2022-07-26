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Эрдоган поедет в Сочи на переговоры с Путиным

Эрдоган поедет в Сочи на переговоры с Путиным

Лидеры России и Турции в июле провели двусторонние переговоры в Тегеране 26.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-26T20:24+0400

2022-07-26T20:24+0400

2022-07-26T20:24+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен 5 августа посетить Сочи, сообщает газета Yeni Şafak.Отмечается, что планируется встреча Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил информацию о встрече Путина и Эрдогана.По данным турецкой газеты, в ходе переговоров в Сочи лидеры обсудят ситуацию на Украине и дадут оценку подписанной в Стамбуле "продуктовой сделке".В Стамбуле подписаны документы по "продовольственной сделке" >>Напомним, 19 июля в Тегеране состоялись двусторонние переговоры лидеров России и Турции. Помимо двусторонних отношений, Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине, "зерновую проблему", сирийское урегулирование, карабахский вопрос.

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в мире, новости, турция, сочи, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, визит эрдогана в россию