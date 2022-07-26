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"Это цирк" - депутат "Грузинской мечты" об инициативе оппозиционных партий

"Это цирк" - депутат "Грузинской мечты" об инициативе оппозиционных партий

Над выполнением условий ЕС сегодня работают пять партий и представители неправительственных рекомендаций, заявил депутат 26.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-26T20:01+0400

2022-07-26T20:01+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. То, что оппозиционные партии, количество которых в парламенте Грузии не достигает даже одной трети, собираются принимать законы - это цирк, заявил в глава комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе.Оппозиционная партия "Стратегия Агмашенебели" с 25 июля запустила в парламенте альтернативный процесс по выполнению условий Евросоюза, необходимых для получения статуса кандидата в ЕС. Инициативу поддержали крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и "Лело для Грузии". Самхарадзе напомнил, что эти партии бойкотировали парламент после выборов 2020 года и не посещали заседания в течение шести месяцев. Теперь они же теми же методами пытаются "саботировать текущий процесс в парламенте".По словам депутата, над выполнением условий ЕС сегодня работают пять партий и представители неправительственных организаций."Для принятия решения в парламенте необходимо не менее 76 голосов депутатов. Независимо от того, какие чудесные результаты получит их рабочая группа, они не получат столько голосов. Поэтому, если они хотят добиться какого-то результата, этот результат будет достигнут в сотрудничестве с остальными пятью партиями", — заявил Самхарадзе.Парламентская оппозиция начинает рабочие встречи по выполнению условий Евросовета >>Во вторник под руководством главы парламента Шалвы Папуашвили в законодательном органе состоялось второе заседание рабочей группы по судебной реформе, на которой обсудили два документа, подготовленных "Грузинской мечтой" и оппозиционной партией "Граждане".В заседании помимо правящей "Грузинской мечты" и "Граждане" участвовали депутаты от партий "Гирчи", "Для Грузии" и "Европейские социалисты"."Грузинская мечта" озвучила свой план по выполнению условий Евросоюза 1 июля. На данном этапе предусмотрена работа над соответствующими законопроектами в парламентских комитетах. Спикер парламента Грузии обвинил три оппозиционные партии в усугублении поляризации >>Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.

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грузия, новости, политика, грузинская мечта, единое нацдвижение, еврокомиссия