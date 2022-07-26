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Грузинские полицейские завоевали четыре золотые медали на соревнованиях в Роттердаме
Грузинские полицейские завоевали четыре золотые медали на соревнованиях в Роттердаме
Грузинские правоохранители оказались лучшими в дзюдо и силовом троеборье 26.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-26T15:00+0400
2022-07-26T15:00+0400
2022-07-26T15:00+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Грузинские полицейские завоевали уже четыре золотые медали на Всемирных играх полицейских и пожарных в Роттердаме (World Police and Fire Games, WPFG), сообщает пресс-служба МВД Грузии.В этом году турнир начался в Роттердаме 22 июля и завершится 31 июля. В играх принимают участие до 10 тысяч человек.В весовой категории до 120 кг в дзюдо первое место занял руководитель главного управления полиции Гурии Коба Кобахидзе.Золотым призером стал также сотрудник патрульно-постовой службы Гига Бериашвили. Он оказался сильнее соперников в весовой категории до 66 кг.Накануне две золотые медали в силовом троеборье (пауэрлифтинг) завоевали еще двое грузинских силовиков. В весовой категории до 74 кг лучшим был начальник отдела полиции Шида Картли Теймураз Каландадзе , а в категории до 83 кг лучшим стал сотрудник департамента патрульной полиции Леван Гилигашвили.Всемирные игры полицейских и пожарных проводятся раз в два года, начиная с 1985 года. В этих соревнованиях принимают участие как действующие, так и отставные сотрудники полиции и пожарной службы.
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новости, грузия, спорт
Грузинские полицейские завоевали четыре золотые медали на соревнованиях в Роттердаме
Грузинские правоохранители оказались лучшими в дзюдо и силовом троеборье
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik.
Грузинские полицейские завоевали уже четыре золотые медали на Всемирных играх полицейских и пожарных в Роттердаме (World Police and Fire Games, WPFG), сообщает
пресс-служба МВД Грузии.
В этом году турнир начался в Роттердаме 22 июля и завершится 31 июля. В играх принимают участие до 10 тысяч человек.
В весовой категории до 120 кг в дзюдо первое место занял руководитель главного управления полиции Гурии Коба Кобахидзе.
Золотым призером стал также сотрудник патрульно-постовой службы Гига Бериашвили. Он оказался сильнее соперников в весовой категории до 66 кг.
Накануне две золотые медали в силовом троеборье (пауэрлифтинг) завоевали еще двое грузинских силовиков. В весовой категории до 74 кг лучшим был начальник отдела полиции Шида Картли Теймураз Каландадзе , а в категории до 83 кг лучшим стал сотрудник департамента патрульной полиции Леван Гилигашвили.
Всемирные игры полицейских и пожарных проводятся раз в два года, начиная с 1985 года. В этих соревнованиях принимают участие как действующие, так и отставные сотрудники полиции и пожарной службы.