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Компания "Хуалинг" расширяет индустриальную зону в Кутаиси
Компания "Хуалинг" расширяет индустриальную зону в Кутаиси
Расширение зоны принесет миллионные инвестиции и даст возможность трудоустройства тысячам граждан, заявил министр 26.07.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Правительство дало разрешение китайской компании "Хуалинг" расширить на несколько гектаров индустриальную зону в Кутаиси, говорится в сообщении Минэкономики Грузии.Компания "Хуалинг" открыла индустриальную зону в Кутаиси в 2015 году.По его словам, расширение зоны принесет миллионные инвестиции и даст возможность трудоустройства тысячам граждан."Хуалинг" осуществляет проекты в различных городах Грузии. В том числе в Кутаиси, где есть свободная индустриальная зона и уже действуют до десяти предприятий.Китайцы помогут возродить в Грузии чайную промышленность &gt;&gt;На встрече было отмечено, что Китай входит в тройку торговых партнеров Грузии - торговый оборот за первые пять месяцев этого года между странами составил 922 миллиона долларов.Объем прямых инвестиций из Китая превысил за пять месяцев 695 миллионов долларов.
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Компания "Хуалинг" расширяет индустриальную зону в Кутаиси

23:35 26.07.2022 (обновлено: 23:42 26.07.2022)
© Sputnik / Alex ShlamovТорговый центр Хуалинг Hualing Plaza у Тбилисского моря
Торговый центр Хуалинг Hualing Plaza у Тбилисского моря - Sputnik Грузия, 1920, 26.07.2022
© Sputnik / Alex Shlamov
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Расширение зоны принесет миллионные инвестиции и даст возможность трудоустройства тысячам граждан, заявил министр
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Правительство дало разрешение китайской компании "Хуалинг" расширить на несколько гектаров индустриальную зону в Кутаиси, говорится в сообщении Минэкономики Грузии.
Компания "Хуалинг" открыла индустриальную зону в Кутаиси в 2015 году.
"Для нас очень важно создание современной индустриальной зоны, в которой будут все условия для привлечения дополнительных инвестиций и трудоустройства граждан", - сказал министр экономики Леван Давиташвили после подписания соглашения с представителем компании.
По его словам, расширение зоны принесет миллионные инвестиции и даст возможность трудоустройства тысячам граждан.
"Хуалинг" осуществляет проекты в различных городах Грузии. В том числе в Кутаиси, где есть свободная индустриальная зона и уже действуют до десяти предприятий.
Китайцы помогут возродить в Грузии чайную промышленность >>
На встрече было отмечено, что Китай входит в тройку торговых партнеров Грузии - торговый оборот за первые пять месяцев этого года между странами составил 922 миллиона долларов.
Объем прямых инвестиций из Китая превысил за пять месяцев 695 миллионов долларов.
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