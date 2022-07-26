https://sputnik-georgia.ru/20220726/kto-agent-kgb-skandal-s-uchastiem-glavy-gruzinskoy-mechty-i-zhurnalistki-nabiraet-oboroty-268881639.html
Кто агент КГБ? Скандал с участием главы "Грузинской мечты" и журналистки набирает обороты
Кто агент КГБ? Скандал с участием главы "Грузинской мечты" и журналистки набирает обороты
Причиной конфликта стал вопрос оппозиционной журналистки: "Вы сын агента КГБ, господин Ираклий?" 26.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-26T12:42+0400
2022-07-26T12:42+0400
2022-07-26T12:52+0400
грузия
политика
новости
ираклий кобахидзе
саломе зурабишвили
бидзина иванишвили
грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Грузинские политики активно комментируют инцидент между председателем правящей партии "Грузинская мечта" Ираклием Кобахидзе и журналисткой оппозиционного телеканала "Мтавари архи".Причиной конфликта и резкого ответа со стороны политика стал вопрос: "Вы сын агента КГБ, господин Ираклий?"О том, что отец Кобахидзе – агент КГБ на днях заявил лидер украинской партии "Слуга народа" Давид Арахамия, известный своими резкими высказываниями в адрес правящей в Грузии партии и ее основателя Бидзины Иванишвили.В правящей партии коллеги Кобахидзе встали на его защиту и обвинили в провоцировании конфликта журналистов "партийных телеканалов".По словам главы парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили, заявление Арахамия и поведение представителей СМИ "абсурдно и оскорбительно"."Недостойное заявление Арахамия, иностранного гражданина, является оскорблением не только Ираклия Кобахидзе, но и национальных интересов нашего общества. Журналисты партийного телевидения продолжают тиражировать это абсурдное и оскорбительное заявление в виде утверждений с заранее спланированным сценарием", – написал в соцсети Оханашвили.По словам исполнительного секретаря "Грузинской мечты" Мамуки Мдинарадзе, когда журналист задает столь оскорбительный вопрос, то должен быть готов и к ответу."Если ты на такое способен, то не должен удивляться ответу! ...Те, кто "злятся" только из-за ответа, следуют за "трендом", являются частью темной секты. К счастью, они представляют небольшую часть нашего общества", – написал Мдинарадзе в соцсети.ОсуждениеОсудила риторику и поведение председателя правящей партии президент Грузии Саломе Зурабишвили.Лидер крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия, в свою очередь, обвинил Кобахидзе в попытках отдалить Грузию от Запада."У него самого пена cо рта по одной причине – не допустить деполяризации в этой стране. Еще сильнее разделить и противопоставить друг другу общество, чтобы хоть как-то окончательно отдалить Грузию от Запада", – сказал Мелия.Он также подчеркнул, что отец Кобахидзе по сравнению с сыном "просто ягненок".Реакция КобахидзеУтром инцидент прокомментировал лично Ираклий Кобахидзе. Всех, кто пытается оправдать поступок журналиста "Мтавари архи", Кобахидзе назвал "Павликом Морозовым".К числу "Павликов Морозовых" председатель партии отнес не только ведущих журналистов оппозиционных телеканалов и лидеров "Единого национального движения", но и президента Грузии.
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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , бидзина иванишвили, грузинская мечта
Кто агент КГБ? Скандал с участием главы "Грузинской мечты" и журналистки набирает обороты
12:42 26.07.2022 (обновлено: 12:52 26.07.2022)
Причиной конфликта стал вопрос оппозиционной журналистки: "Вы сын агента КГБ, господин Ираклий?"
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Грузинские политики активно комментируют инцидент между председателем правящей партии "Грузинская мечта" Ираклием Кобахидзе и журналисткой оппозиционного телеканала "Мтавари архи".
Причиной конфликта и резкого ответа со стороны политика стал вопрос: "Вы сын агента КГБ, господин Ираклий?"
О том, что отец Кобахидзе – агент КГБ на днях заявил лидер украинской партии "Слуга народа" Давид Арахамия, известный своими резкими высказываниями в адрес правящей в Грузии партии и ее основателя Бидзины Иванишвили.
"КГБшник ваш отец. Ты потеряла свое лицо. Ты тоже Арахамия. Также, как и он не мужчина, так и ты не женщина. Ты потеряла женский облик", – сказал Кобахидзе журналистке .
В правящей партии коллеги Кобахидзе встали на его защиту и обвинили в провоцировании конфликта журналистов "партийных телеканалов".
По словам главы парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили, заявление Арахамия и поведение представителей СМИ "абсурдно и оскорбительно".
"Недостойное заявление Арахамия, иностранного гражданина, является оскорблением не только Ираклия Кобахидзе, но и национальных интересов нашего общества. Журналисты партийного телевидения продолжают тиражировать это абсурдное и оскорбительное заявление в виде утверждений с заранее спланированным сценарием", – написал в соцсети Оханашвили.
По словам исполнительного секретаря "Грузинской мечты" Мамуки Мдинарадзе, когда журналист задает столь оскорбительный вопрос, то должен быть готов и к ответу.
"Если ты на такое способен, то не должен удивляться ответу! ...Те, кто "злятся" только из-за ответа, следуют за "трендом", являются частью темной секты. К счастью, они представляют небольшую часть нашего общества", – написал Мдинарадзе в соцсети.
Осуждение
Осудила риторику и поведение председателя правящей партии президент Грузии Саломе Зурабишвили.
"Я категорически осуждаю непристойное поведение господина Ираклия Кобахидзе. Такое выступление не позволительно для этой стране, не подходит нашей культуре, нашим традициям, не позволительно для нашей вежливости", – написала президент.
Лидер крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия, в свою очередь, обвинил Кобахидзе в попытках отдалить Грузию от Запада.
"У него самого пена cо рта по одной причине – не допустить деполяризации в этой стране. Еще сильнее разделить и противопоставить друг другу общество, чтобы хоть как-то окончательно отдалить Грузию от Запада", – сказал Мелия.
Он также подчеркнул, что отец Кобахидзе по сравнению с сыном "просто ягненок".
Реакция Кобахидзе
Утром инцидент прокомментировал лично Ираклий Кобахидзе. Всех, кто пытается оправдать поступок журналиста "Мтавари архи", Кобахидзе назвал "Павликом Морозовым".
"Вчерашний день еще раз напомнил нам, что быть активистом "Национального движения" – безоговорочно означает быть Павликом Морозовым. Те, кто пытался проигнорировать вчерашнее грязное оскорбление журналиста "Мтавари" и осудить ответ на него, – это сформировавшиеся Павлики Морозовы", – написал Кобахидзе.
К числу "Павликов Морозовых" председатель партии отнес не только ведущих журналистов оппозиционных телеканалов и лидеров "Единого национального движения", но и президента Грузии.