https://sputnik-georgia.ru/20220726/lunnyy-kalendar-na-avgust-2022-blagopriyatnye-dni-268905335.html

Лунный календарь на август 2022: благоприятные дни

Лунный календарь на август 2022: благоприятные дни

Лунный календарь, основанный на смене фаз Луны, помогает людям в организации и планировании жизни

2022-07-26T22:12+0400

2022-07-26T22:12+0400

2022-07-26T22:12+0400

лунный календарь

справки

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Лунный календарь, основанный на смене фаз Луны, помогает людям в организации и планировании жизни.В наши дни многие выбирают дни, благоприятные для свадьбы, посевных работ, шопинга, посещения салона красоты, для той или иной деятельности, на основе лунного календаря.Для тех, кто живет по лунному календарю, Sputnik Грузия, рассказывает, какие дни в августе 2022 года благоприятны для стрижки, свадьбы, бизнеса, ремонта или любой другой деятельности.Благоприятные дни в августеПо лунному календарю, для свадьбы в августе благоприятные дни – 2, 6, 7, 12, 13, 17, 22 и 24 числа. Неблагоприятные: 1, 4, 5, 9, 10, 1, 14, 15, 19 и 21 августа. Остальные дни в августе для венчания и свадьбы – нейтральны.Для новых начинаний, по лунному календарю, благоприятные дни – 4, 6, 10, 16, 17, 20 и 24 августа. От любых начинаний 1, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 21 и 22 августа лучше отказаться.Для бизнеса благоприятные дни 2, 6, 9, 10, 16, 17, 20 и 24 августа. Бизнес-деятельностью лунный календарь не советует заниматься 1, 5, 7, 8, 11, 14, 19, 22 и 27 августа.Для операций с недвижимостью – покупки, обмена, аренды и продажи, благоприятные дни 4, 6, 10, 13, 16, 17, 20 и 21 августа. От операций с недвижимостью лунный календарь советует воздержаться 1, 5, 7, 8, 11, 14, 15, 18, 19 и 22 августа.В августе самые благоприятные дни для денежных операций: 2, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 20 и 24 числа. От проведения любых денежных операций, по лунному календарю, 1, 5, 7, 8, 11 и 14 августа лучше отказаться.Благоприятные дни для научной деятельности в августе – 2, 6, 7, 10, 15, 16 и 18 числа. По лунному календарю неблагоприятные дни для научной деятельности – 1, 8 и 9 августа.По лунному календарю самые благоприятные дни для творчества – 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 20 и 27 августа, а неблагоприятные – 1, 8 и 19 числа.Наиболее благоприятные дни для уборки, ремонта и других домашних дел в августе: 3, 5, 6, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20 и 22 числа. По лунному календарю, от проведения домашних работ лучше отказаться 1, 8, 9 и 13 августа.Для путешествия и поездок, по лунному календарю, самые благоприятные дни – 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 24 августа, а 1, 6, 8, 9, 11, 18, 20, 21, 22 и 27 числа лучше остаться дома.Благоприятные дни, по лунному календарю, для отдыха: 3, 4, 6, 7, 12, 13, 17, 21 и 28 августа. От отдыха желательно отказаться 1, 10, 16, 19, 20 и 22 августа.Для работы в огороде и саду, так и с комнатными растениями благоприятные дни: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 24 августа. Единственный неблагоприятный день, в который лунный календарь советует не заниматься садово-огородной деятельностью – 27 августа.В этот день, по лунному календарю, не стоит поливать и удобрять растения, так как они практически не впитывают влагу и питательные вещества. Единственная садово-огородная работа, благоприятная 27 августа – удаление лишних частей растения.Лунный календарь августа предрасполагает к физическим нагрузкам. Физические нагрузки желательно свести до минимума только 15 августа. Благоприятны в этот день пассивный отдых и спокойные прогулки.Самый благоприятный день для споров и выяснения отношений – 2 августа. По лунному календарю, выпустить пар в августе можно также 3, 7, 16, 17, 18 и 24 августа. Лунный календарь в остальные дни последнего месяца лета устраивать "разборки" не советует.Материал подготовлен на основе открытых источников

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лунный календарь, справки